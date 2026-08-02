کارنامه ۴ماهه تجارت خارجی از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان/ رشد ۶۱ درصدی صادرات کالا

ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان گفت: گمرکات سیستان و بلوچستان در ۴ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با ثبت رشد قابل توجه در شاخص‌های تجاری، شاهد افزایش ارزش صادرات، رشد واردات و جهش ترانزیت کالا بوده است. ‌

باشگاه خبرنگاران جوان  - غلامرضا بلوطی‌میرزا‌ اظهار داشت: طی این مدت، ۷۱۲ هزار و ۸۱۷ تن کالا به ارزش ۱۰۷ میلیون و ۶۱۹ هزار دلار از طریق گمرکات استان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳ درصد در وزن و ۶۱ درصد در ارزش افزایش داشته است.

وی سیمان، سنگ نمک، سنگ‌آهن، کود شیمیایی، خرما و سایر محصولات کشاورزی را از مهم‌ترین اقلام صادراتی استان عنوان کرد.

بلوطی‌میرزا افزود: همچنین در این بازه زمانی، یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۲۰۲ تن کالا به ارزش ۸۵۹ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزن ۲۹ درصد و از نظر ارزش ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی کنجاله سویا، جو، برنج، گندم، انبه، دام زنده، دانه‌های روغنی، شکر و گوشت را از عمده کالاهای وارداتی برشمرد.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان در ادامه از رشد چشمگیر ترانزیت کالا خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۸۲۷ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۱۰ درصدی داشته است.

منبع گمرکات استان 

برچسب ها: صادرات کالا ، گمرکات استان
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