کارنامه ۴ماهه تجارت خارجی از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان/ رشد ۶۱ درصدی صادرات کالا

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا بلوطی‌میرزا‌ اظهار داشت: طی این مدت، ۷۱۲ هزار و ۸۱۷ تن کالا به ارزش ۱۰۷ میلیون و ۶۱۹ هزار دلار از طریق گمرکات استان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳ درصد در وزن و ۶۱ درصد در ارزش افزایش داشته است.

وی سیمان، سنگ نمک، سنگ‌آهن، کود شیمیایی، خرما و سایر محصولات کشاورزی را از مهم‌ترین اقلام صادراتی استان عنوان کرد.

بلوطی‌میرزا افزود: همچنین در این بازه زمانی، یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۲۰۲ تن کالا به ارزش ۸۵۹ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزن ۲۹ درصد و از نظر ارزش ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی کنجاله سویا، جو، برنج، گندم، انبه، دام زنده، دانه‌های روغنی، شکر و گوشت را از عمده کالاهای وارداتی برشمرد.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان در ادامه از رشد چشمگیر ترانزیت کالا خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۸۲۷ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۱۰ درصدی داشته است.

منبع گمرکات استان