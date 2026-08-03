باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه بیش از ۶۰ هزار مهاجر آفریقایی به سمت منطقه «سبته» اسپانیا هجوم آوردند و ویدئو‌های درگیری آنان با ماموران مرزی در فضای مجازی همه‌گیر شد، نظریه‌های زیادی پیرامون دلایل آن شکل گرفت.

در حال حاضر به نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران در فضای مجازی رژیم صهیونیستی و کابینه بنیامین نتانیاهو را مسئول آشوب اخیر در اسپانیا می‌دانند.

طبق تحلیلی که از سوی «مرکز تحقیقات یهودستیزی» انجام شده، طی ۷۲ ساعت حدود ۱۰۳ میلیون نفر در شبکه اجتماعی ایکس پست‌هایی با این مضمون منتشر کردند

این موسسه که در سرزمین‌های اشغالی تاسیس شده و فعالیت‌های ضد اسرائیلی را رصد می‌کند، اعلام کرد که ۱۷۳ پست پر مخاطب از ۱۱۹ حساب کاربری «تاثیرگذار» را بررسی کرده که در آنها گفته شده رژیم صهیونیستی عامل آشوب در اسپانیا است. بر این اساس، کاربران می‌گویند، چون اسپانیا طی ماه‌های اخیر از فلسطین حمایت کرده و سیاست‌هایی ضد رژیم صهیونیستی داشته، این رژیم تلاش کرده موج مهاجران را به سمت آن هدایت کند.

به گزارش این موسسه، پست‌های مذکور در مجموع ۵۷.۵ میلیون بازدید، حدود ۱۰۳.۱ میلیون مخاطب بالقوه، ۱.۹ میلیون پسند و ۳۶۸ هزار و ۴۰۰ بازنشر طی دو روز به دست آوردند که نشان دهنده همفکری تعداد قابل توجهی از کاربران با این نظریه است.

بحران مهاجرت اسپانیا پس از آن آغاز شد که اواخر هفته گذشته بیش از ۶۰ هزار مهاجر عمدتاً از کشور‌های آفریقایی با عبور از مرز وارد منطقه سبته اسپانیا شدند. سبته یک منطقه خودمختار اسپانیایی در شمال آفریقا و در همسایگی مراکش است که یکی از مسیر‌های محبوب ورود به اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

این موج بزرگ مهاجرتی باعث تشدید تنش‌های مرزی میان اسپانیا و مراکش و آغاز عملیات بازگرداندن برخی مهاجران شد.

ویدئو‌های هجوم این تعداد از مهاجران به شهر و آتش‌زدن اتوبوس و خودرو‌ها و درگیری با نیرو‌های مرزی، در شبکه‌های اجتماعی همه‌گیر شده است.

منبع: تایمز اسرائیل