پیکر مطهر شهید نیما مرادی، شهید مظلوم حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، عصر امروز از طریق فرودگاه رشت وارد استان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر شهید والامقام نیما مرادی، دریانورد شهید گیلانی در جریان حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، امروز (یکشنبه ۱۱ مرداد ماه) از طریق فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت وارد استان شد و مورد استقبال استاندار گیلان، مسئولان استانی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از مردم قرار گرفت.
هادی حقشناس، استاندار گیلان در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهید نیما مرادی، ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید گفت: پاسداشت یاد و نام شهدا، تجلیل از انسانهایی است که در مسیر انجام وظیفه و خدمت به کشور، جان خود را فدا کردند.
او همچنین با خانواده شهید مرادی دیدار و بر حمایت و همراهی مجموعه مدیریت استان با خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد. در این مراسم که اعضای کادر و ملوانان کشتی «آنا» نیز حضور داشتند، پس از ورود به استان مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند.
استاندار گیلان در حاشیه این آیین با دریانوردان و اعضای کادر کشتی «آنا» دیدار و گفتوگو کرد و ضمن قدردانی از صبوری و مسئولیتپذیری آنها، روحیه حرفهای و میهندوستانه این دریانوردان را مورد تجلیل قرار داد. حقشناس افزود: کشتی «آنا» هیچگونه محموله نظامی یا تسلیحاتی حمل نمیکرد و این شناور در آبهای سرزمینی روسیه و در محدوده لنگرگاه خارجی قرار داشت؛ بنابراین بررسی ابعاد حقوقی حادثه باید بر اساس مقررات بینالمللی و توسط مراجع ذیربط انجام شود.
او با بیان اینکه دریانوردان حاضر در این کشتی در شرایطی دشوار، وظایف خود را با حفظ انسجام و مسئولیتپذیری انجام دادند، تصریح کرد: رفتار حرفهای و تعهد آنان نشان داد که دریانوردان ایرانی همواره در مسیر خدمت به کشور، پای کار هستند.
استاندار گیلان با قدردانی از تلاشهای جامعه دریانوردی کشور یادآور شد: دریانوردان ایران در مقاطع مختلف تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا امروز، همواره با ایستادگی و وفاداری در کنار کشور بودهاند و خدمات ارزشمندی ارائه کردهاند.
حقشناس با آرزوی سلامتی برای اعضای کادر کشتی «آنا» ابراز امیدواری کرد: این دریانوردان پس از پشت سر گذاشتن این ایام، با روحیهای مضاعف به فعالیت خود در عرصه دریانوردی ادامه دهند. در پایان پیکر مطهر شهید نیما مرادی برای برگزاری آیینهای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش در بندر انزلی منتقل شد.
وداع با شهید نیما مرادی، امشب در بندر انزلی
آیین وداع با دریانورد جوان گیلانی، شهید نیما مرادی امشب (یکشنبه ۱۱ مرداد ماه) در میدان امام خمینی (ره) این شهر برگزار میشود.
مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام ساعت ۱۰ صبح فردا (دوشنبه ۱۲ مرداد ماه) از میدان امام خمینی (ره) بندر انزلی به سمت گلزار شهدای این شهر برگزار میشود.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان