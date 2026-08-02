داریوش فرضیایی، چهره خاطره‌ساز و محبوب برنامه‌های کودک، این بار با حضوری متفاوت به قاب تلویزیون می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش فرضیایی، چهره خاطره‌ساز و محبوب برنامه‌های کودک، این بار با حضوری متفاوت به قاب تلویزیون می‌آید.

او نقش اصلی سریال «اکسیر» را که محصول سیمافیلم است، ایفا می‌کند؛ مجموعه‌ای کمدی، فانتزی و خانوادگی که با نگاهی متفاوت به شکاف نسل‌ها، روایتگر ماجرا‌هایی جذاب و پر از موقعیت‌های طنز است.

تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مجموعه را احمد درویشعلی‌پور بر عهده دارد و فیلمنامه آن را محمد درویشعلی‌پور نوشته است.

حضور داریوش فرضیایی در نخستین نقش‌آفرینی جدی‌اش در یک سریال تلویزیونی، «اکسیر» را به یکی از آثار کنجکاوی‌برانگیز روز‌های آینده تلویزیون تبدیل کرده است.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: داریوش فرضیایی ، سیمافیلم
خبرهای مرتبط
داریوش فرضیایی: قلبم پیش بچه‌های میناب جامانده است
پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت مادر داریوش فرضیایی
مراسم خاکسپاری پیکر مادر داریوش فرضیایی برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
سلام تو رو خدا سریال های جدید و طنز پخش کنید هرچی نگا مکنیم به تلویزیون حوصله مون دیگه نمی‌کشه باحاله کنید چیه این
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی 🙏 🙏

انشاالله سالم و سلامت باشند عمو پورنگ عزیز 🤲🌹🌹🌹🌹
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمت کنه مادرشون رو
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۲۳:۱۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
درود بر عمو پورنگ،ببینیم بعدش نظر میدیم در نقش جدید.
۵
۲۷
پاسخ دادن
نماهنگ «چه خوش گفت» با نوای جواد مقدم منتشر شد
فصل دوم «روشنایی شب» با حضور رویا نونهالی
«به وقت شام» در قاب نمایش
آخرین اخبار
فصل دوم «روشنایی شب» با حضور رویا نونهالی
نماهنگ «چه خوش گفت» با نوای جواد مقدم منتشر شد
«به وقت شام» در قاب نمایش
فیلم‌های سینمایی تلویزیون در اربعین حسینی
رونمایی از دیوارنگاره اربعینی میدان انقلاب
تهران میزبان میلیون‌ها دلداده در مراسم جاماندگان اربعین حسینی