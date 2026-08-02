باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش فرضیایی، چهره خاطره‌ساز و محبوب برنامه‌های کودک، این بار با حضوری متفاوت به قاب تلویزیون می‌آید.

او نقش اصلی سریال «اکسیر» را که محصول سیمافیلم است، ایفا می‌کند؛ مجموعه‌ای کمدی، فانتزی و خانوادگی که با نگاهی متفاوت به شکاف نسل‌ها، روایتگر ماجرا‌هایی جذاب و پر از موقعیت‌های طنز است.

تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مجموعه را احمد درویشعلی‌پور بر عهده دارد و فیلمنامه آن را محمد درویشعلی‌پور نوشته است.

حضور داریوش فرضیایی در نخستین نقش‌آفرینی جدی‌اش در یک سریال تلویزیونی، «اکسیر» را به یکی از آثار کنجکاوی‌برانگیز روز‌های آینده تلویزیون تبدیل کرده است.

منبع: رسانه ملی