وزیران امور خارجه ایران و عربستان تلفنی درباره آخرین تحولات در منطقه گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان روز یکشنبه تلفنی رایزنی کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه عربستان، طرفین درباره تحولات اخیر در سایه اوضاع کنونی علاوه بر تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه عربستان بر اهتمام ریاض به تداوم نقش منطقه‌ای خود در برقراری امنیت و ثبات در راستای تحقق منافع مشترک همه کشور‌ها و ملت‌های منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه عربستان پیش از این تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن گفت‌و‌گو کرده بود.

برچسب ها: ایران و عربستان ، عباس عراقچی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
حمله مشترک آمریکایی سعودی به عراق، اجرا قانون جنگل بود.
عربستان سعودی جنایتکار از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار در عراق و منطقه بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
حضور و ایستادگی مردم ایران عامل اصلی عقب نشینی های مکرر آمریکا جنایتکار بوده است، نه مذاکرات عمان و اسلام آباد پاکستان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا از درگیری طولانی مدت با ایران هراس دارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آل سعود ملعون
خدا لعنت کند خائنین به آرمان فلسطین عزیز را
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۲ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
مهم‌ترین تضمین امنیت هر کشوری، برخورداری از قدرت بازدارندگی مؤثر از جمله انسجام ملی است. فلذا مشاهده می‌کنیم دشمن جنایتکار‌، بعد از ناامیدی در میدان جنگ، خدشه در انسجام ملی را نشانه رفته است.
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۰۹ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
اینا وقت کشی هست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
ترکیه و پاکستان دشمن ما هستند و بارها خیانت کرده اند ولی باز هم نامسعولان ما طرف آنها میروند!!!!؟؟
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