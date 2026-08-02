باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان در حاشیه بازدید از روند خدمت‌رسانی به زائران در مرز خسروی اظهار کرد: تاکنون بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از هموطنان برای زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از مرزهای کشور خارج شده‌اند و بیش از یک میلیون و 900 هزار نفر نیز پس از انجام زیارت به کشور بازگشته‌اند.

وی با بیان اینکه تمامی امکانات و تسهیلات در مرزهای شش‌گانه اربعینی برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم شده است، افزود: از هموطنان درخواست می‌کنیم برای مدیریت بهتر سفر، با توجه به فاصله محل سکونت خود، از ظرفیت همه مرزهای کشور استفاده کنند و مرز خسروی را نیز به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها مدنظر داشته باشند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با تمجید از خدمات ارائه شده در مرز خسروی گفت: به واسطه تلاش مردم استان کرمانشاه، شهرستان قصرشیرین، استاندار کرمانشاه و همه دستگاه‌های اجرایی، این مرز از شرایط بسیار مطلوبی برخوردار است و در حال حاضر هیچ مشکلی در حوزه خدمات‌رسانی وجود ندارد.

پورجمشیدیان با اشاره به آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل در این مرز تصریح کرد: تعداد کافی اتوبوس برای انتقال زائران به شهرهای مقصد در مرز خسروی مستقر شده و هموطنانی که این مرز را برای بازگشت انتخاب کنند، بدون دغدغه می‌توانند به شهرهای خود بازگردند.

وی با اشاره به ازدحام در برخی مرزها از جمله مهران اظهار داشت: از زائران درخواست می‌کنیم ضمن صبوری و همکاری با عوامل اجرایی، در صورت مواجهه با تأخیرهای مقطعی، آرامش خود را حفظ کنند، زیرا تمامی دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات احتمالی در تلاش هستند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین همچنین از استمرار فعالیت مواکب تا دو روز پس از اربعین خبر داد و گفت: زائران می‌توانند از امکانات اسکان و استراحت مواکب در مرزها و همچنین در طول مسیر بازگشت استفاده کنند و ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پس از رفع خستگی به سفر خود ادامه دهند.

یک میلیون و 100 هزار زائر هنوز در عراق هستند

وی با اشاره به آمار زائران حاضر در عراق افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون و 100 هزار نفر از زائران ایرانی همچنان در کشور عراق حضور دارند و با توجه به اینکه هنوز تعدادی از هموطنان در حال عزیمت به عتبات هستند، این آمار ممکن است تغییر کند.

پورجمشیدیان درباره میزان تردد مرزهای اربعینی نیز گفت: بیشترین حجم تردد مربوط به مرز مهران بوده و پس از آن مرزهای شلمچه و خسروی قرار دارند و سایر مرزها نیز با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های ممتاز مرز خسروی اظهار کرد: مدیریت این مرز بی‌نظیر است و مردم کرمانشاه با روحیه مهمان‌نوازی، جوانمردی و محبت، بهترین خدمات را به زائران ارائه می‌کنند. امکانات و زیرساخت‌های فراهم شده در خسروی این مرز را به یکی از بهترین مرزهای اربعینی کشور تبدیل کرده است و از مردم دعوت می‌کنیم این مرز را برای سفرهای اربعینی خود انتخاب کنند.