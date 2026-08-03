باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اتحادیه ملی کشاورزان انگلیس هشدار داد که این کشور ممکن است پس از خشکسالی اخیر، با کمبود برخی مواد غذایی روبه‌رو شود؛ این هشدار در حالی مطرح شده که پیش‌بینی می‌شود موج گرمای انگلیس تا هفته آینده ادامه داشته باشد.

در حال حاضر، آژانس امنیت سلامت انگلیس برای هشت منطقه در این کشور هشدار گرمایی صادر کرده و اعلام کرده است که افزایش دما می‌تواند خطرات را به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش دهد.

مزارع سراسر انگلیس ابتدا در زمستان با سیلاب مواجه شدند که کاشت محصولات را بسیار دشوار کرد؛ اکنون نیز در بسیاری از مناطق، به دلیل خشکسالی و محدود شدن آبیاری، کشاورزان به آب کافی دسترسی ندارند.

این سومین خشکسالی در پنج سال اخیر است و گروه‌های کشاورزی می‌گویند این وضعیت در حال تبدیل شدن به شرایط عادی کشاورزی در انگلیس است.

گوین لین، یکی از مقامات بخش کشاورزی در انگلیس در این خصوص گفت: «کشاورزان به ما می‌گویند این بدترین برداشت در سال‌های اخیر است. خشکسالی، باعث شده گندم به نصف ارتفاع معمول برسد و برخی محصولات حتی ارزش برداشت نداشته باشند».

منبع: گاردین