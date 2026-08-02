ستاره مصری سابق لیورپول در صورت دریافت دستمزدی نجومی به باشگاه الاتحاد عربستان می‌پیوندد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - محمد صلاح پس از جدایی از لیورپول هنوز تیم جدید خود را انتخاب نکرده و گمانه زنی‌ها درباره مقصد جدید او همچنان ادامه دارد.

باشگاه الاتحاد عربستان قصد دارد ستاره مصری را جذب کند، اما صلاح به عربستانی‌ها اطلاع داده که فقط در صورت دستمزد سالیانه ۴۰ میلیون یورویی به این باشگاه ملحق خواهد شد که این موضوع روند مذاکرات را دشوار کرده است.

ارزش صلاح ۳۴ ساله در سایت transfermarkt که به ارزش گذاری بازیکنان می‌پردازد ۲۲ میلیون یورو برآورد شده است.

ترابوزان اسپور ترکیه نیز یکی دیگر از باشگاه‌های خواهان صلاح است.

برچسب ها: محمد صلاح ، الاتحاد عربستان ، ترابوزان اسپور ترکیه ، لیورپول
خبرهای مرتبط
پشت پرده حذف مصر از جام جهانی؛ پای صهیونیست ها در میان بود
جام جهانی ۲۰۲۶؛
آرژانتین ۳ - ۲ مصر/ آلبی سلسته رویایی‌ترین کامبک جام را رقم زد + فیلم
فریاد شیران: سرمربی تیم ملی و مهدی تاج باعث حذف ایران از جام جهانی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مبلغ رضایتنامه حسین نژاد مشخص شد
کاپ نایب‌قهرمانی کشتی آزاد جهان به کشور بازگشت
علی‌نژاد: مدال‌آوران ناگویا از خدمت سربازی معاف می‌شوند
رده‌بندی نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ ایران در رده پانزدهم
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ ایران نایب قهرمان شد
دبیر کل کمیته ملی المپیک: رقیب اصلی ما در ووشو بازی‌های آسیایی چین است+ فیلم
احکام اعضای فدراسیون اسکیت صادر شد
قرعه‌کشی لیگ دسته اول فوتبال برگزار شد
پرسپولیس ۶ - ۰ ارزروم ترکیه/ برتری قاطع سرخپوشان در سومین بازی تدارکاتی
باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال منتفی شد؟
آخرین اخبار
پیشنهاد نجومی محمد صلاح به عربستانی‌ها
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ ایران نایب قهرمان شد
پرسپولیس ۶ - ۰ ارزروم ترکیه/ برتری قاطع سرخپوشان در سومین بازی تدارکاتی
احکام اعضای فدراسیون اسکیت صادر شد
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ فورنال ارزشمندترین بازیکن شد
تاج: بجای سقف قرارداد قانون فیرپلی مالی اجرا می شود
رده‌بندی نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ ایران در رده پانزدهم
قرعه‌کشی لیگ دسته اول فوتبال برگزار شد
اعلام زمان و مکان بازی های تیم امید در مرحله بازی های آسیایی ناگویا
رسمی؛ سروش رفیعی از پرسپولیس جدا شد + عکس
پایان همکاری پرسپولیس و مرتضی پورعلی‌گنجی با توافق دوجانبه
لهستان ۳ - ۲ آمریکا/ عقاب های لهستانی‌ بازهم بربام والیبال جهان ایستادند
باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال منتفی شد؟
استقلال با دو غایب مقابل مس شهر بابک قرار می‌گیرد
ابهام در رأس مدیریت استقلال/ کمیته هلدینگ هنوز تصمیم نهایی نگرفته است
علی‌نژاد: بسکتبال سه‌نفره بانوان می‌تواند مسیر موفقیت ورزش‌های تیمی را هموار کند
عربی: به مدال‌آوری امیدواریم
هاشمی: تیم ساندا بانوان جوان است، اما برای بهترین نتیجه در ناگویا می‌جنگیم
افتخاری دیگر برای هاکی چمنی؛ سلمان‌زاده برترین دروازه‌بان آسیا شد
کاپ نایب‌قهرمانی کشتی آزاد جهان به کشور بازگشت
صدیقی: جوان‌ترین تیم تاریخ ووشو را به ناگویا می‌فرستیم
داوری: سه تیم بسکتبال ایران با هدف مدال راهی ناگویا می‌شوند
دبیر کل کمیته ملی المپیک: رقیب اصلی ما در ووشو بازی‌های آسیایی چین است+ فیلم
مبلغ رضایتنامه حسین نژاد مشخص شد
علی‌نژاد: مدال‌آوران ناگویا از خدمت سربازی معاف می‌شوند
برپایی موکب خدمت‌رسانی فدراسیون ووشو در مرز چذابه
مربی تیم ملی والیبال ساحلی: در سخت‌ترین شرایط آماده مسابقات شدیم
واکنش باشگاه استقلال به اظهارات داکنز نازون
حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک در اردوی تیم ملی بسکتبال+ فیلم
قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا