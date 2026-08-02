باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - محمد صلاح پس از جدایی از لیورپول هنوز تیم جدید خود را انتخاب نکرده و گمانه زنی‌ها درباره مقصد جدید او همچنان ادامه دارد.

باشگاه الاتحاد عربستان قصد دارد ستاره مصری را جذب کند، اما صلاح به عربستانی‌ها اطلاع داده که فقط در صورت دستمزد سالیانه ۴۰ میلیون یورویی به این باشگاه ملحق خواهد شد که این موضوع روند مذاکرات را دشوار کرده است.

ارزش صلاح ۳۴ ساله در سایت transfermarkt که به ارزش گذاری بازیکنان می‌پردازد ۲۲ میلیون یورو برآورد شده است.

ترابوزان اسپور ترکیه نیز یکی دیگر از باشگاه‌های خواهان صلاح است.