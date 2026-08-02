رییس منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول گفت: ۲ تیم عملیاتی با استفاده از بالگرد برای مهار آتش در منطقه سخت گذر دره کاید و آرپناهی این شهرستان اعزام شده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شفیعی زاده با بیان اینکه وقوع آتش سوزی در شمال خوزستان شب گذشته با بررسی و پایش تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شد، افزود: محدوده آتش سوزی در دورترین نقطه شمال خوزستان و در مرز میان شهرستان‌های دزفول و الیگودرز در منطقه آرپناه رصد شده است.

وی با اشاره به بسیار سخت گذر بودن منطقه وقوع آتش سوزی افزود: دسترسی به محل آتش سوزی نیازمند ۱۲ ساعت رانندگی و بیش از ۱۲ تا ۱۸ ساعت پیاده روی است.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول بیان کرد: نخستین تیم عملیاتی شب گذشته به محل آتش سوزی به صورت زمینی و ۲ تیم عملیاتی دیگر نیز عصر امروز پس از هماهنگی انجام شده توسط بالگرد به صورت هوایی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی از همان شب گذشته عملیات مهار آتش را شروع کردند و با افزوده شدن تیم‌های جدید این عملیات سرعت گرفته است.

شفیعی زاده، با بیان اینکه هم اکنون سه تیم عملیاتی به همراه جوامع محلی در منطقه مشغول مهار آتش هستند، گفت: هماهنگی‌های لازم برای اعزام تیم‌های عملیاتی تازه نفس به منطقه برای فردا صبح نیز انجام شده است و مشکلی از نظر تجهیزات و نیروهای مورد نیاز برای انجام این عملیات وجود ندارد.

وی با بیان اینکه فرماندهی یگان حفاظت خوزستان هم اکنون به صورت میدانی در منطقه حضور دارد و مشغول مدیریت عملیات مهار آتش است، افزود: نیروهای زبده یگان حفاظت در منطقه مستقر هستند تا این عملیات به سرعت با مهار کامل آتش پایان یابد.