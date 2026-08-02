باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرحله نهایی مسابقات لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاه‌های کشور با شرکت تیم‌های دانش فریدونکنار، شهرداری اردبیل و شهرداری ماسال در اردبیل برگزار شد که تیم دانش فریدونکنار با ۲ برد و کسب عنوان نخست به لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور صعود کرد.

تیم فوتبال دانش فریدونکنار در اولین بازی مرحله نهایی لیگ مناطق نونهالان کشور با گل‌های رضا عبدی و آرش کاظمی توانست از سد تیم میزبان شهرداری اردبیل عبور کند.

نماینده شایسته مازندران در بازی پایانی نیز با نتیجه ۴ بر ۲ شهرداری ماسال را مغلوب کرد.

تیم ریشه دار و سازنده دانش فریدونکنار که بازیکنان زیادی رادبه فوتبال کشور معرفی، کرده است با سرمربیگری مبین احمدزاده و مدیریت فنی سیدعلی شفیعی جواز صعود گرفت.

مدیریت باشگاه فوتبال دانش فریدونکنار را سیدکریم محمدی از مربیان باسابقه و نام آشنای فوتبال پایه مازندران برعهده دارد.