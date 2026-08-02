تیم دانش فریدونکنار با کسب عنوان قهرمانی در مرحله پایانی مسابقات لیگ فوتبال مناطق نونهالان باشگاه‌های کشور جواز صعود به مسابقات لیگ برتر را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرحله نهایی مسابقات لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاه‌های کشور با شرکت تیم‌های دانش فریدونکنار، شهرداری اردبیل و شهرداری ماسال در اردبیل برگزار شد که تیم دانش فریدونکنار با ۲ برد و کسب عنوان نخست به لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور صعود کرد.

تیم فوتبال دانش فریدونکنار در اولین بازی مرحله نهایی لیگ مناطق نونهالان کشور با گل‌های رضا عبدی و آرش کاظمی توانست از سد تیم میزبان شهرداری اردبیل عبور کند.

نماینده شایسته مازندران در بازی پایانی نیز با نتیجه ۴ بر ۲ شهرداری ماسال را مغلوب کرد.

تیم ریشه دار و سازنده دانش فریدونکنار که بازیکنان زیادی رادبه فوتبال کشور معرفی، کرده است با سرمربیگری مبین احمدزاده و مدیریت فنی سیدعلی شفیعی جواز صعود گرفت.

مدیریت باشگاه فوتبال دانش فریدونکنار را سیدکریم محمدی از مربیان باسابقه و نام آشنای فوتبال پایه مازندران برعهده دارد.

برچسب ها: مسابقات فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
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