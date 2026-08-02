باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سرهنگ پاسدار حسین حیاتی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان کازرون در نشست خبری با اشاره به برگزاری آئین پیاده روی جاماندگان اربعین در این شهرستان اظهار کرد: پیاده روی جاماندگان اربعین با محوریت شعار باید برخاست و به یاد مشت گره کرده رهبر شهید با حضور مردم ولایتمدار شهرستان کازرون، روز اربعین حسینی راس ساعت ۴ صبح از دوراهی دریس تا حرم امامزاده سید حسین (ع) کازرون برگزار می‌شود.

او گفت: پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی از سال ۱۴۰۰ تاکنون به مدت ۵ سال متوالی در این شهرستان برگزار شده و امسال نیز برپایی ۱۰۰ موکب پذیرایی و فرهنگی جهت حضور باشکوه بیش از۶۰ هزار نفر از مردم این شهرستان صورت گرفته است.

حیاتی، راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی را امتداد پیاده روی تشییع قائد شهید دانست و ادامه داد: این آئین نمودی از انسجام و اقتدار ملت غیور ایران است و ان شاالله همه دنیا وحدت و عزم جدی این ملت و جبهه مقاومت را در ادامه دادن راه امام شهید و بیعت با خلف صالح ایشان خواهند دید چرا که این آئین بیانگر گسترش فرهنگ نهضت عاشورا در سراسر جهان است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کازرون از همه مردم این شهرستان جهت حضور هر چه پرشورتر در این آئین حماسی دعوت کرد.