مسئول توسعه بازرگانی مدیریت جهاد کشاورزی مرودشت، از توزیع گوشت مرغ منجمد ویژه هیئت‌های مذهبی، خیرین و متولیان نذورات در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امید روستا مسئول توسعه بازرگانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، با اشاره به آغاز توزیع گوشت مرغ منجمد ویژه هیئت‌های مذهبی، خیرین و متولیان نذورات در این شهرستان، اظهار کرد: به منظور تأمین نیاز هیئت‌های مذهبی و پشتیبانی از برگزاری مراسم مذهبی و نذورات، ۲ تن گوشت مرغ منجمد در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: این توزیع با هدف تسهیل دسترسی هیئت‌های مذهبی، خیرین و متولیان نذورات به اقلام مورد نیاز و حمایت از برگزاری هرچه مطلوب‌تر مراسم مذهبی انجام می‌شود و تا پایان موجودی ادامه خواهد داشت.

مرودشت در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.

برچسب ها: توزیع گوشت ، گوشت مرغ ، مرغ منجمد ، هیئت های مذهبی
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