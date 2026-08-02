باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امید روستا مسئول توسعه بازرگانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، با اشاره به آغاز توزیع گوشت مرغ منجمد ویژه هیئت‌های مذهبی، خیرین و متولیان نذورات در این شهرستان، اظهار کرد: به منظور تأمین نیاز هیئت‌های مذهبی و پشتیبانی از برگزاری مراسم مذهبی و نذورات، ۲ تن گوشت مرغ منجمد در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: این توزیع با هدف تسهیل دسترسی هیئت‌های مذهبی، خیرین و متولیان نذورات به اقلام مورد نیاز و حمایت از برگزاری هرچه مطلوب‌تر مراسم مذهبی انجام می‌شود و تا پایان موجودی ادامه خواهد داشت.

مرودشت در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.