باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشریه پولیتیکو در گزارشی با اشاره به جنگ ایران و گزینه‌های پیش روی رئیس جمهور آمریکا برای حل آن، نوشت: دونالد ترامپ در بن‌بست قرار گرفته است.

به نوشته پولیتیکو: ایران به‌روشنی اعلام کرده است که بهای پایان دادن به جنگ، به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است؛ موضوعی که از نظر سیاسی برای کاخ سفید قابل پذیرش نیست. اما ادامه حملات متقابل که می‌تواند به یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل شود نیز برای کاخ سفید قابل پذیرش نیست.

به گفته پنج مقام پیشین دولت ترامپ که با نشریه پولیتیکو گفت‌و‌گو کرده‌اند، این وضعیت باعث شده گزینه‌های بسیار محدودی برای رئیس جمهور آمریکا باقی بماند.

یکی از مقام‌های پیشین دولت آمریکا که به شرط ناشناس ماندن اظهارنظر کرده، گفت: «ایران خواهان این امتیاز سیاسی است که بابت عبور کشتی‌ها در تنگه، پول دریافت کند. این موضوع کنترل ایران بر تنگه را در رویه دیپلماتیک و حقوق عرفی تثبیت خواهد کرد».

ترامپ در هفته‌های اخیر میان تهدید به نابودی و وعده حل‌وفصل جنگ در نوسان بوده و این الگو روز‌های شنبه و یکشنبه نیز ادامه یافت. او صبح یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که حمله به ایران را متوقف کرده است، «مشروط به اینکه بتواند به‌سرعت به توافقی برای باز کردن تنگه هرمز برسد».

ترامپ نوشت: «همین الان از سوی ایران و دیگر کشور‌های خاورمیانه از ما خواسته شده حمله را متوقف کنیم، زیرا چارچوب یک توافق مشخص شده است. این توافق شامل بازگشایی فوری، کامل و تمام‌عیار تنگه هرمز خواهد بود».

هرچند، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایران حاضر باشد کنترل تنگه هرمز را واگذار کند.

تنگه هرمز؛ محور اصلی اختلاف تهران و واشنگتن

در داخل کاخ سفید، مقام‌های ارشد دولت از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نسبت به اعمال کنترل از سوی ایران بر تنگه هرمز هشدار داده‌اند. آنها معتقدند چنین اقدامی توانایی آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران را تضعیف می‌کند، زیرا کشور‌های مختلف برای پرداخت هزینه عبور کشتی‌ها نیازمند دریافت معافیت خواهند بود.

الکس گری، رئیس سابق دفتر شورای امنیت ملی آمریکا در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، گفت: «مهم‌ترین نکته از نظر مذاکره این است که ایرانی‌ها احساس می‌کنند اهرم فشار در اختیار دارند و دست بالا را پیدا کرده‌اند؛ همین باعث شده از پذیرش امتیاز‌هایی که فقط در کوتاه‌مدت به نفعشان است، خودداری کنند».

این بن‌بست در حالی رخ داده که تنها سه ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا زمان باقی مانده است. قیمت بنزین به‌طور میانگین به ۴.۱۰ دلار در هر گالن رسیده، در حالی که یک ماه قبل ۳.۸۵ دلار بود. در این شرایط، بسیاری از جمهوری‌خواهان خواستار پایان جنگ و تمرکز بر مسائل داخلی هستند.

اما نگرانی درباره تلفات آمریکایی‌ها در جنگ، حمله به پایگاه‌های آمریکا و حملات موشکی ایران علیه کشور‌های خلیج فارس که می‌تواند قیمت انرژی را افزایش دهد، باعث شده جنگ همچنان به یک مسئله مهم در آستانه انتخابات تبدیل شود.

فشار انتخاباتی بر ترامپ؛ جنگی که هزینه سیاسی دارد

دنی سیترینوویچ، پژوهشگر شورای آتلانتیک و کارشناس خاورمیانه با اشاره به این مسئله، گفت: «ترامپ با مجموعه‌ای از انتخاب‌های بسیار نامطلوب روبه‌رو است. هر توافق دیپلماتیکی احتمالاً نیازمند پذیرش کنترل ایران بر تنگه هرمز خواهد بود؛ نتیجه‌ای که بسیاری در واشنگتن پذیرش آن را دشوار می‌دانند. از سوی دیگر، تشدید نظامی احتمالاً قیمت نفت را بالا نگه می‌دارد، بدون اینکه تضمینی وجود داشته باشد ایران عقب‌نشینی کند».

گرِگ پریدی، کارشناس بازار انرژی می‌گوید افزایش فعالیت انصارالله یمن نشان می‌دهد تهران قصد دارد موقعیت ترامپ را تضعیف کند. او گفت: «این نشان می‌دهد ایرانی‌ها اکنون احساس می‌کنند دست بالا را دارند. به نظر من آنها این وضعیت را تقریباً به‌عنوان ضربه نهایی می‌بینند که ترامپ را مجبور به تسلیم خواهد کرد».

انتخاب‌های دشوار روی میز ترامپ

در همین حال الیوت آبرامز، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، معتقد است ترامپ هیچ‌یک از گزینه‌های موجود را مطلوب نمی‌داند. او گزینه‌ها را این‌گونه برشمرد: عقب‌نشینی و پذیرفتن اینکه ایران تنگه هرمز را کنترل و از آن درآمد کسب کند؛ تشدید حملات تا زمانی که ایران توافق را بپذیرد؛ ادامه فشار و درگیری محدود برای خرید زمان.

او گفت: «ایران ممکن است جنگ محدود و محاصره ادامه‌دار را نپذیرد و فکر کند حملات شدیدتر باعث عقب‌نشینی ترامپ می‌شود. این ترامپ را در برابر دو انتخاب قرار می‌دهد: پذیرش پیروزی ایران یا تشدید فشار. او هیچ‌کدام را نمی‌خواهد، بنابراین سرخورده شده است.»

ترامپ هفته گذشته تقریباً به بن‌بست موجود اذعان کرده بود؛ وضعیتی که در آن جنگ نه تشدید می‌شود و نه کاهش می‌یابد. او گفت: «نوبت ماست که به آنها حمله کنیم». اما تاکنون تهدید‌های شدید خود درباره نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، از جمله پل‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن را عملی نکرده است.

جیمز جفری، سفیر پیشین آمریکا گفت خطر عملی کردن تهدید‌های ترامپ این است که ایران با تمام توان پاسخ دهد؛ اقدامی که متحدان آمریکا را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد، ذخایر دفاع موشکی آمریکا را کاهش می‌دهد و قیمت سوخت را بالا می‌برد.

او گفت: «مشکل این است که ایران عقب‌نشینی نخواهد کرد».

منبع: پولیتیکو