باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی عملیات‌هایی اقدام به کشف محموله‌های بدون مجوز در استان شدند.

کشف کالای قاچاق در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از کشف کالای قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوم محمدحسین علی‌زاده فرمانده انتظامی پاسارگاد اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران این شهرستان هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه اتوبوس حامل بار مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او تصریح کرد: در بازرسی از این اتوبوس‌ها در مجموع ۱۲۰ بطری نوشیدنی، ۳۶ قلم انواع لوازم برقی خانگی، ۳ عدد دیسک صفحه خودرو و یک دستگاه قهوه ساز صنعتی خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی پاسارگاد با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، اضافه کرد: رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

کشف کود شیمیایی بدون مجوز در جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از توقیف بیش از ۲ تن کود شیمیایی بدون مجوز در آن شهرستان خبر داد

سرهنگ علی اصغر محمدپور اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش کردیان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او ادامه داد: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس جهرم با هشدار به قاچاقچیان گفت: برخورد با هرگونه تخلف اقتصادی بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

قاچاق سوخت زیر بار هندوانه

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک هزار لیتر بنزین بدون مجوز از زیر بار هندوانه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی اظهار کرد: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی قلاتویه هنگام کنترل و پایش خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار میوه مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی صورت گرفته از این خودرو مشخص شد که زیر بار هندوانه‌ها تعدادی گالن جاساز شده که پس از تخلیه مقدار یک هزار لیتر بنزین بدون مجوز کشف شد.

رئیس پلیس داراب تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و راننده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کشف سوخت بدون مجوز در خرمبید

فرمانده انتظامی خرمبید از کشف ۲ هزار لیتر سوخت بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا زارع فرمانده انتظامی خرمبید اظهار کرد: در جهت طرح برخورد با قاچاقچیان سوخت، مامورین کلانتری مرکز هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان که حامل سوخت بود مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف کنند.

سرهنگ زارع با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و به همراه راننده تحویل شرکت نفت شهرستان شد.

منبع: پلیس فارس