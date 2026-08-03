ورزشگاه تختی با وجود تخصیص منابع مالی در چند سال متوالی شاید در فصل آینده لیگ برتر قابل بهره برداری باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - سال هاست که گفته می‌شود ورزشگاه تختی تهران دوباره به چرخه برگزاری مسابقات لیگ برتر برخواهد گشت، اما با وجود تخصیص منابع بازهم این ورزشگاه آماده برگزاری بازی نمی‌شود.

جدیدترین خبر از ورزشگاه تختی این است که حبیب ستوده نژادمدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفته است که ورزشگاه تختی تا خرداد سال آینده امکان برگزاری مسابقات را نخواهد داشت و فرآیند مناقصه برای تعویض چمن در جریان است و کاشت چمن در شهریور یا مهرماه آغاز می‌شود.

در سال‌های اخیر بار‌ها برای چمن ورزشگاه تختی مناقصه برگزار شده است، اما هربار چمن این ورزشگاه شباهتی به چمن‌ ورزشگاه های فوتبال نداشته و چنان پستی و بلندی در زمین مشاهده شده که بازی فوتبال در این ورزشگاه سخت ترین کار ممکن بوده است.

نکته اصلی ماجرای مناقصه‌های پی درپی چمن ورزشگاه تختی اینجاست که چرا با وجود هزینه‌های گزاف مالی این ورزشگاه به چرخه لیگ برتر نمی‌گردد و چندین بار باید برای یک ورزشگاه منابع مالی تخصیص داد در حالی که ورزش استان تهران با کمبود سرانه ورزشی مواجه است و می‌شد با هزینه‌های حداقل ۲ سال اخیر این ورزشگاه بخشی از کمبود فضای ورزشی استان تهران را جبران کرد. حالا که قرار است چمن ورزشگاه تختی دوباره کشت شود بهتر است وزارت ورزش و جوانان بر روی این پروژه حساسیت بیشتری داشته تا بالاخره این ورزشگاه به مرحله بهره برداری برسد.

درصورتی که ورزشگاه تختی به فصل آینده لیگ برتر برسد این ورزشگاه می‌تواند بخشی از بار برگزاری بازی‌های لیگ برتر و حتی لیگ دسته یک را برعهده بگیرد و با وجود بهره برداری از ایستگاه مترو ورزشگاه تختی هواداران تهرانی می توانند بسیار راحت تر از گذشته راهی این ورزشگاه شوند و تیم مورد علاقه شان را تشویق کنند.