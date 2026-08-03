باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مساجد امروزه با برگزاری کلاس‌های متنوع از جمله هنر‌های تجسمی، بازی‌های گروهی و فعالیت‌های فرهنگی، میزبان کودکان و نوجوانانی شده‌اند که به دنبال گذراندن اوقات فراغت خود در محیطی هدفمند هستند.

در میان کودکان و نوجوانانی که در این کلاس‌ها حضور دارند، تغییرات مثبت در مهارت‌های فردی و روحی به‌وضوح دیده می‌شود؛ یکی از شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها با ابراز خوشحالی از حضور در مسجد می‌گوید: این کلاس‌ها باعث شده علاقه ما به کتاب‌خوانی بسیار بیشتر شود؛ حالا می‌توانیم کتاب‌های بیشتری بخوانیم، روخوانی‌مان قوی‌تر شده و حتی توانسته‌ایم قصه‌ها را حفظ کنیم؛ من تا به حال جزء اول قرآن را حفظ کرده‌ام و امیدوارم در آینده حافظ قرآن شوم.

همچنین برخی از نوجوانان، از تسهیل دسترسی و محیط مناسب مساجد برای شرکت در این کلاس‌ها سخن می‌گویند و معتقدند نزدیکی محل سکونت و هزینه‌های پایین، باعث شده تا با اشتیاق بیشتری در این برنامه‌ها شرکت کنند.

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این فعالیت‌ها توسط مربیانی هدایت می‌شود که در بسیاری از موارد از میان خود مردم برگزیده شده‌اند.

در حال حاضر در خراسان جنوبی بیش از ۶۰۰ مربی در این مسیر در حال خدمت‌رسانی به هنرجویان و نوجوانان هستند.

حجت الاسلام محقی مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی گفت: حدود ۸۰۰ کانون فرهنگی-هنری در سطح استان فعال است.

او افزود: در مجموع حدود هزار و ۲۰۰ عنوان کلاس در سطح مساجد استان برگزار می‌شود که این کلاس‌ها ترکیبی از آموزش‌های فرهنگی، هنری و مهارت‌آموزی را ارائه می‌دهند.

مسجد تنها محل عبادت نیست؛ بلکه خانه‌ای برای یادگیری، مهربانی و پرورش نسل آینده است.

با بهره‌گیری از این فضاها، اوقات فراغت به فرصتی برای شکوفایی دل‌های کوچک و تبدیل شدن آنها به انسان‌هایی آگاه، با ایمان و امیدوار تبدیل می‌شود.