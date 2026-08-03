باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری موسوم به ایرفورس وان ادعا کرد: «ما با آنها مذاکره خواهیم کرد. این مذاکره فردا بعد از ظهر شروع میشود و خواهیم دید که چگونه پیش میرود.»
طبق گزارش الجزیره انگلیسی، رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای خود در مورد مذاکره با ایران گفت: «من دوست دارم این کار را انجام دهم. این کار جان بسیاری را نجات خواهد داد. راستش را بخواهید، استفاده غیرضروری از نیرو متوقف خواهد شد.»
ترامپ در حالیکه در دستیابی به اهداف و زیادهخواهیهای خود علیه ایران ناکام مانده است، مدعی شد: «ما آمادهایم هر زمان که بخواهیم وارد شویم. آیا ترجیح میدهم معامله کنم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم، ما این را نمیخواهیم؛ بنابراین آنها از ما، به طور خاص ایران و سه کشور دیگر، از ما درخواست کردند.»
وی ادعا کرد که گفتوگوها با عربستان سعودی، امارات، قطر و ایران باعث شد که از یک «حمله گسترده» در روز جمعه صرف نظر کند.
ترامپ با تکرار ادعاهای تهدیدآمیز خود علیه ایران ادامه داد: «این میتوانست بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم باشد. ما خواهیم دید که آیا میتوانیم به توافق برسیم یا نه.»
رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا ادعا کرد که ممکن است توافقی در مورد مدیریت تنگه هرمز صورت گیرد و توافقی در مورد خلع سلاح هستهای ایران حاصل خواهد شد.