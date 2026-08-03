رئیس جمهوری آمریکا ضمن توجیه عقب‌نشینی اخیر خود درمورد تهدید ایران مدعی شد که مذاکرات با ایران از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری موسوم به ایرفورس وان ادعا کرد: «ما با آنها مذاکره خواهیم کرد. این مذاکره فردا بعد از ظهر شروع می‌شود و خواهیم دید که چگونه پیش می‌رود.»

طبق گزارش الجزیره انگلیسی، رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعا‌های خود در مورد مذاکره با ایران گفت: «من دوست دارم این کار را انجام دهم. این کار جان بسیاری را نجات خواهد داد. راستش را بخواهید، استفاده غیرضروری از نیرو متوقف خواهد شد.»

ترامپ در حالیکه در دستیابی به اهداف و زیاده‌خواهی‌های خود علیه ایران ناکام مانده است، مدعی شد: «ما آماده‌ایم هر زمان که بخواهیم وارد شویم. آیا ترجیح می‌دهم معامله کنم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم، ما این را نمی‌خواهیم؛ بنابراین آنها از ما، به طور خاص ایران و سه کشور دیگر، از ما درخواست کردند.»

وی ادعا کرد که گفت‌و‌گو‌ها با عربستان سعودی، امارات، قطر و ایران باعث شد که از یک «حمله گسترده» در روز جمعه صرف نظر کند.

ترامپ با تکرار ادعا‌های تهدیدآمیز خود علیه ایران ادامه داد: «این می‌توانست بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم باشد. ما خواهیم دید که آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا نه.»

رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا ادعا کرد که ممکن است توافقی در مورد مدیریت تنگه هرمز صورت گیرد و توافقی در مورد خلع سلاح هسته‌ای ایران حاصل خواهد شد.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مذاکره ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
مشاور غیررسمی ترامپ در امور سیاست خارجی مدعی شد؛
دودستگی در کاخ سفید؛ ونس با مانع‌تراشی، ترامپ را در جنگ ایران به بن‌بست کشاند
تقلای ترامپ برای یافتن راه خروج از جنگ با ایران، سوژه رسانه‌های خودی شد
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
مذاکره؟؟؟!!!!
باز هم خریدن زمان برای آدم کشیه
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
دروغ گفتن که خرجی ندارد. همان تفاهم‌نامه اسلام آباد اجرا بکند. و غلط زیادی نکند.
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
امیدوارم کشورمان را در صلح و آرامش و امنیت ببینم و سایه جنگ از کشور عزیزمان برداشته شود .
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۰۹:۱۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
این مذاکرات و تفاهمات هیچ فایده ای نداره. بعدش یه موشک ما میزنیم یا اونا میزنن و مذاکرات بهم میخوره و بعد ترامپ به ما فحش میده و این چرخه ادامه داره...
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ غلطه کرده گفته مذاکره با ایران دوشنبه چه غلطه زیادی
۶
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
اگه مرد باشیم مذاکره نمیکنیم
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۹ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
یک دیپلمات ارشد ژاپنی درخصوص تخاصم بین ایران و آمریکا نظر داده و گفته برای روشن شدن نتیجه تقابل این روزهای ایران و آمریکا این جمله را به کار می‌برم که یک مشاور املاک نیویورکی هرگز حریف یک تاجر فرش ایرانی نمی‌شود.
۱۵
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
سازمان های بین المللی دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند. از نهاد های بین المللی می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند.
جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جنایتکار را باید به دنیا معرفی کنیم
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جنایتکار در جنگ ایران بیش از 999 هزار بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شود.
۱۴
۲۳
پاسخ دادن
روسیه: استفاده هسته‌ای برای دفاع از متحدان مجاز است
رمزگشایی از عقب نشینی مجدد ترامپ
ادعای ترامپ: مذاکرات با ایران دوشنبه آغاز می‌شود
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
ادعای وزیر جنگ آمریکا پس از عقب‌نشینی ترامپ
وال‌استریت‌ژورنال: اردن در جنگ ایران متوجه شد که حمایت از آمریکا هزینه دارد
افزایش قیمت طلا با کاهش تنش‌های ایران و آمریکا
نظرات جنجالی درباره نقش رژیم صهیونیستی در بحران مهاجران فراگیر شد 
گزارش وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
آمریکا به‌دنبال راه‌های تازه برای فشار بر ایران
آخرین اخبار
دو انفجار مرموز در نزدیکی فرودگاه تدمر سوریه
زمان و تاریخ مذاکرات آمریکا و ایران هنوز نهایی نشده است
حماس خواستار مداخله میانجی‌گران برای توقف کامل جنگ در غزه شد
ایران در هرمز دیکته می‌کند کدام کشتی‌ها وارد خلیج شوند و از آن خارج شوند
بازداشت حدود ۴۰۰ نفر در فرانسه به ظن ارتباط با آتش‌سوزی‌های اخیر
وال‌استریت‌ژورنال: اردن در جنگ ایران متوجه شد که حمایت از آمریکا هزینه دارد
سران اروپا مخالف عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا هستند
آمریکا به‌دنبال راه‌های تازه برای فشار بر ایران
تایپه: همکاری تایوان و آمریکا نزدیک‌تر از چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند
سومالی: اجازه نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند را نمی‌دهیم
افشای همکاری پهپادی اسرائیل و امارات
ارتش رژیم صهیونیستی رزمایش‌های دریایی و زمینی آغاز کرد
آیا سخنگوی وزارت خارجه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را خوانده است؟
جست‌و‌جو برای یافتن مفقودان حادثه آتش‌سوزی کشتی در جزیره مادورای اندونزی
اسپانیا واکنش اروپا به بحران مهاجران را محکوم کرد
حملات مجدد اوکراین به انبار‌های شرکت موسوم به «آمازون روسی»
تداوم حملات اسرائیل به غزه؛ ۲۲ فلسطینی در یک روز شهید شدند
آسوشیتدپرس: کشور‌های میانجی تماس‌ها با ایران و آمریکا را افزایش می‌دهند
واکنش میلی به اتتقادات معاونش: تفاوت نابغه و دیوانه در نتایج است
حملات رژیم صهیونیستی با بمب‌های فسفری به جنوب لبنان
روسیه حفاظت از کشتی‌ها را در دریا‌ی سیاه و آزوف افزایش می‌دهد
قطع سراسری برق در کوبا همزمان با تشدید بحران سوخت
ترکیه: حملات اخیر به غزه ثابت می‌کند که اسرائیل خواهان صلح نیست
ترامپ: کانادا را به‌دلیل دود آتش‌سوزی‌ها تحریم می‌کنیم
چهارده کشته و هزاران آواره در پی باران و سیل در جنوب هند
گزارش وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
رمزگشایی از عقب نشینی مجدد ترامپ
افزایش قیمت طلا با کاهش تنش‌های ایران و آمریکا
اطلاعات شخصی ۱۰۰ هزار افسر پلیس انگلیس در دارک‌وب منتشر شد
دستور تخلیه به حدود ۶۰ هزار نفر به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی در واشنگتن