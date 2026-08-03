باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - وضعیت ایمنی جادههای خراسان جنوبی در حالی در کانون توجه قرار گرفته که آمارها در برخی شهرستانها نظیر بیرجند، طبس و نهبندان، روندی افزایشی و نگرانکننده را نشان میدهد.
هرچند شهرستانهای درمیان، زیرکوه و قاین در کاهش آمار تصادفات موفق بودهاند، اما تداوم حوادث در سایر محورها، زنگ خطری برای رانندگان است.
سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به ریشهیابی این حوادث، گفت: بیشترین علت وقوع تصادفات در محورهای استان، عدم توجه به جلو است که ناشی از خستگی، خوابآلودگی، صحبت با سرنشینان و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی است.
او افزود: سرعت غیرمجاز و عدم استفاده از کمربند ایمنی، شدت تلفات جادهای را افزایش داده است.
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بیش از ۲۳۰ گشت پلیس راه و انتظامی وظیفه نظارت و تأمین امنیت جادههای استان را بر عهده دارند بنابراین رانندگان به صورت نامحسوس کنترل میشوند.
آمارها نشان میدهد که در تابستان سال گذشته، ۱۰۰ نفر در جادههای استان جان خود را از دست دادهاند که ۶۰ نفر از آنان بومی استان بودهاند؛ آماری که لزوم بازنگری در فرهنگ رانندگی را بیش از پیش نمایان میکند.
پیش از هر اقدامی، خود رانندگان باید نسبت به رعایت قوانین، بستن کمربند ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر متعهد باشند؛ تنها در سایه رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی است که میتوان سفری ایمن و بیخطر را تا رسیدن به مقصد تجربه کرد.