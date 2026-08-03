منابع خبری از وقوع حادثه برای یک کشتی در تنگه هرمز و در شمال شرقی خصب واقع در عمان خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام الجزیره انگلیسی، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز یکشنبه از وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز، در ۲۰ مایل دریایی شمال شرقی خصب واقع در عمان خبر داد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ناخدای یک نفتکش از شنیدن صدای انفجار در نزدیکی کشتی خود خبر داده است.

 تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال انرژی در جهان است و پیش از حملات تجاوزکارانه اخیر، حدود یک‌پنجم نفت مصرفی جهان از این آبراه عبور می‌کرد.

این حادثه در شرایطی گزارش می‌شود که سازمان بین‌المللی دریانوردی که مقر آن در لندن است، پیشتر نسبت به وضعیت امنیتی در اطراف تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده بود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حادثه دریایی ، تنگه هرمز
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