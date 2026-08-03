باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عربی معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه توسعه نشاط، سلامت و کیفیت فضاهای آموزشی از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش استان است، گفت: امسال با اجرای طرح توسعه فضاهای ورزشی درونمدرسهای با مشارکت مردم و در قالب میدان همدلی، ۴۸ طرح عمرانی و ورزشی در سطح استان تعریف شده که روند اجرای آنها بهصورت مستمر در اتاق وضعیت معاونت تربیتبدنی و سلامت پایش میشود و بخشی از این طرحها نیز به بهرهبرداری رسیده است.
او با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای پروژه مهر افزود: ساماندهی نیروی انسانی حوزه تربیتبدنی، تشکیل مستمر اتاق وضعیت، پایش شاخصهای پروژه مهر، ثبت اطلاعات ایمنی فضاهای ورزشی مدارس و نظارت بر آمادگی مدارس، از جمله اقداماتی است که با هدف آغاز سال تحصیلی جدید در محیطی ایمن، بانشاط و استاندارد در دستور کار قرار دارد. همچنین اطلاعات ایمنی فضاهای ورزشی مدارس در سامانه مربوطه ثبت و رصد شده تا زمینه اجرای مطلوب کلاسهای درس تربیتبدنی فراهم شود.
عربی با اشاره به بخش سلامت مدارس اظهار کرد: بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس با تخصیص اعتبارات در دو مرحله در حال اجراست و شهرستانها تا نیمه مرداد فرصت تکمیل و ارائه گزارش نهایی طرحها را دارند. این طرح با هدف ارتقای شاخصهای بهداشتی مدارس و آمادهسازی فضاهای آموزشی برای سال تحصیلی جدید دنبال میشود.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اجرای گسترده طرح غربالگری سلامت دانشآموزان نیز خبر داد و افزود: معاینات پزشکی و غیرپزشکی دانشآموزان پایههای اول، چهارم، هفتم و دهم شامل ارزیابی شاخص توده بدنی، بینایی، شنوایی، سلامت روان، تغذیه، واکسیناسیون، سلامت دهان و دندان و سایر شاخصهای سلامت در حال انجام است. تاکنون تمامی شهرستانهای استان سهم ۱۰ درصدی مرحله نخست این طرح را محقق کردهاند و روند غربالگری تا پوشش کامل جامعه هدف تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.
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او با اشاره به آخرین آمار غربالگری عنوان کرد: تاکنون ۹۵.۵ درصد دانشآموزان پایه اول، ۴۰ درصد دانشآموزان پایه هفتم، ۳۰ درصد دانشآموزان پایه دهم و ۲۲.۵ درصد دانشآموزان پایه چهارم مورد غربالگری قرار گرفتهاند که این روند با استفاده از فرصت ثبتنام دانشآموزان در ماههای تابستان با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
عربی همچنین از تجهیز کامل مدارس استان در قالب کاروان مهر بانشاط ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تجهیزات ورزشی مورد نیاز تمامی هزار و ۱۰۵ مدرسه استان خریداری شده و همزمان با آغاز سال تحصیلی بین مدارس توزیع خواهد شد. علاوه بر آن، تجهیز ۱۷ اتاق بهداشت و تأمین هزار و ۸۹۸ بسته کمکهای اولیه مدارس نیز بهطور کامل انجام شده و آماده ارسال به شهرستانهاست تا مدارس با آمادگی کامل سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
معاون تربیتبدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانشآموزان، توسعه فضاهای ورزشی و ایجاد محیطی بانشاط در مدارس، سه محور اساسی برنامههای این معاونت است، بیان کرد: با همراهی مدیران، فرهنگیان، خیران، گروههای جهادی و سایر دستگاههای همکار، آموزش و پرورش خراسان جنوبی تلاش میکند مهر ۱۴۰۵ را با مدارسی ایمنتر، سالمتر و بانشاطتر برای دانشآموزان استان آغاز کند.