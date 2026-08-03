روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر مراسم اربعین حسینی و عقب‌نشینی ترامپ از حمله به ایران پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حماسه حسینی، عقب‌نشینی دهم، زورآزمایی میدان و میانجی‌ها به‌دنبال آتش‌بس از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

ایران

همشهری

شرق

اعتمادفرهیختگان

هفت صبح

صبح نو

خراسان

وطن امروز

کیهان

عصر ایرانیان

سازندگی

جمهوری اسلامی

تعادل

آرمان ملی

نوبنیاد

اقتصاد سرآمد

دنیای اقتصاد

خبر ورزشی

ایران ورزشی

گل

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۱ مرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۸ مرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۱۰ مرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
در خصوص نحوه پرداخت یارانه خانوار هم باتوجه به تورم بازنگری بعمل آید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا و اسرائیل و دار و دسته های داخلی و خارجی آنها
۱
۵
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۲ مرداد
بقایی: در حال حاضر مذاکره‌‌ای با آمریکا نداریم/ تا زمانی که آمریکا آتش‌بس و تفاهم را نقض می‌کند، وضعیت تنگه هرمز همین است
رهگیری و انهدام پهپاد MQ ۹ بر فراز تنگه هرمز
عراقچی در نجف به پیاده‌روی اربعین پیوست
سرلشکر عبداللهی: قدرت‌سازی در بسیج ارمغان شهید سلیمانی بود
مجلس خبرگان: مواضع حکیمانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب، نصب‌العین همه مسئولان نظام باشد
موفقیت مذاکره به محتوا، سازوکار اجرا و تضمین‌ها بستگی دارد
پزشکیان درگذشت دکتر سعیدی استاد عرصه سلامت را تسلیت گفت
سردار ابن‌الرضا: هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم/ هرگونه نقض توافق با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد
نگاهداری: ایران در شرایط فشار و حتی جنگ، توان مقاومت دارد
آخرین اخبار
دشمن می‌خواهد نظام حکمرانی کشور دچار فرسودگی شود
پزشکیان: با اتکا به نخبگان و مدیران با انگیزه می‌توان نظام سلامت را متحول کرد
عراقچی در نجف به پیاده‌روی اربعین پیوست
تصویب بسته تسهیل فرآیند‌های گمرکی و حمل یکسره کالا در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر
عارف: موانع مقرراتی اقتصاد دیجیتال باید برطرف شود
رهگیری و انهدام پهپاد MQ ۹ بر فراز تنگه هرمز
عارف: فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود
مجلس خبرگان: مواضع حکیمانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب، نصب‌العین همه مسئولان نظام باشد
سرلشکر عبداللهی: قدرت‌سازی در بسیج ارمغان شهید سلیمانی بود
نگاهداری: ایران در شرایط فشار و حتی جنگ، توان مقاومت دارد
بقایی: در حال حاضر مذاکره‌‌ای با آمریکا نداریم/ تا زمانی که آمریکا آتش‌بس و تفاهم را نقض می‌کند، وضعیت تنگه هرمز همین است
سردار ابن‌الرضا: هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم/ هرگونه نقض توافق با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد
پزشکیان درگذشت دکتر سعیدی استاد عرصه سلامت را تسلیت گفت
موفقیت مذاکره به محتوا، سازوکار اجرا و تضمین‌ها بستگی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۲ مرداد
وزیران خارجه ایران و عراق تلفنی گفت‌و‌گو کردند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و بن فرحان درباره آخرین تحولات منطقه
پزشکیان: امضای تفاهم‌نامه حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود
بقائی: تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست
دستور عارف برای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی
دیدار خطیب‌زاده با سفیر پاکستان در تهران
بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه
پزشکیان: وفاق ملی مهم‌ترین سرمایه ایران برای عبور از چالش‌های پیش رو است
عراقچی: مذاکرات با عمان در مراحل پایانی است
بررسی آخرین روند مذاکرات و مدیریت مصرف انرژی/ تصویب چند مصوبه اجرایی