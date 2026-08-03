مدیرکل تعاون روستایی لرستان از خرید ۸۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: ۲۱ مرکز خرید گندم در نقاط مختلف لرستان، به‌ویژه مناطق دورافتاده، برای تسهیل تحویل محصول فعال شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - فتحی اظهار کرد: از آغاز فصل خرید تضمینی تاکنون، ۸۵ هزار تن گندم از کشاورزان لرستان خریداری شده و روند خرید همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در راستای تسهیل دسترسی کشاورزان به مراکز خرید، ۲۱ مرکز خرید گندم در سطح استان راه‌اندازی شده که بخش عمده‌ای از آن‌ها در مناطق محروم و دورافتاده مستقر هستند تا کشاورزان بتوانند با سهولت بیشتری محصول خود را تحویل دهند.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان با اشاره به نحوه پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: پرداخت وجه گندم‌های خریداری‌شده به‌صورت متمرکز از سوی اداره کل غله و خدمات بازرگانی انجام می‌شود.

فتحی با بیان اینکه پرداخت به‌موقع مطالبات، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های گندم‌کاران است، تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت با تأمین به‌موقع اعتبارات، روند پرداخت مطالبات کشاورزان را هرچه سریع‌تر انجام دهد تا انگیزه تولید در این بخش حفظ شود.

وی تأکید کرد: تعاون روستایی لرستان تمام ظرفیت خود را برای تسهیل فرآیند خرید تضمینی گندم و ارائه خدمات مناسب به کشاورزان استان به‌کار گرفته است.

برچسب ها: گندم آبی و گندم دیم ، لرستان
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