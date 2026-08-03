به گفته همزمان مدیر حج و زیارت استان کردستان، با تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی باشماق، تمامی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، درمانی، رفاهی و امدادی در این مرز فعال است و زائران بدون معطلی از مرز عبور می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- کاوه شیرزادی، با تشریح آخرین وضعیت مرز باشماق اظهار کرد: دمای هوای این مرز بین ۲۳ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد است و شرایط آب‌وهوایی مطلوب، زمینه تردد آسان زائران را فراهم کرده است. در حال حاضر، تردد در مرز کاملاً روان بوده و زائران بدون هیچ‌گونه معطلی از مرز عبور می‌کنند.

وی افزود: برای رفاه زائران، ون‌های رایگان در پایانه مرزی مستقر هستند و زائران را تا داخل شهر جابه‌جا می‌کنند. همچنین مینی‌بوس‌های رایگان نیز از ورودی شهر مریوان تا داخل شهر در خدمت زائران قرار دارند و روند انتقال آنان به‌صورت منظم انجام می‌شود.

مدیر حج و زیارت استان کردستان با اشاره به خدمات رفاهی ارائه‌شده در مرز باشماق گفت: مواکب مستقر در مرز به‌صورت شبانه‌روزی آب آشامیدنی، یخ و سایر خدمات مورد نیاز زائران را تأمین و توزیع می‌کنند و از این نظر هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد.

شیرزادی ادامه داد: نماینده بیمه ایران در مرز حضور دارد و خدمات بیمه‌ای مورد نیاز زائران را ارائه می‌کند. همچنین پایگاه راهنمایی زائران فعال است و نیرو‌های هلال‌احمر، اورژانس و بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی نیز با آمادگی کامل خدمات درمانی و امدادی را به زائران ارائه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: سرویس‌های بهداشتی و محل‌های اسکان موقت برای رفاه زائران پیش‌بینی و تجهیز شده است و تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با هماهنگی کامل در تلاش هستند تا زائران اربعین با آرامش، امنیت و سهولت از مرز باشماق تردد کنند.

برچسب ها: کردستان ، مرز باشماق مریوان ، تردد زائران
خبرهای مرتبط
رشد ۲ برابری ثبت نام زائران اربعین در کردستان
اعزام پنج هزار زائر کردستانی به حج عمره/۶ کاروان دهه اول رمضان اعزام می‌شوند
اعزام ۵۵۰زائر کردستانی به حج تمتع
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تردد روان زائران در مرز باشماق؛ارائه خدمات حمل‌ونقل، درمانی و رفاهی با آمادگی کامل
آخرین اخبار
تردد روان زائران در مرز باشماق؛ارائه خدمات حمل‌ونقل، درمانی و رفاهی با آمادگی کامل
شهادت سرباز وظیفه ارتش در درگیری با پژاک در مرز مریوان
سهم ۳۵ درصدی سقز از تولید عسل استان کردستان
پیکر «غیاث احمدی» قهرمان اخلاق‌مدار کردستانی در سنندج تشییع شد
ضرورت تدوین نقشه راهبردی مدیریت پسماند در کردستان/ انتقاد محیط‌زیست از وضعیت پسماند استان
بازدید دستیار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از موکب‌های فرهنگی مرز باشماق
خروج ۳.۲ میلیون زائر از کشور/ ۱.۶ میلیون نفر بازگشتند
پورجمشیدیان: زمان معطلی در مرزها به حداقل رسید/خروج زائران درچند ثانیه