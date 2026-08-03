باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- کاوه شیرزادی، با تشریح آخرین وضعیت مرز باشماق اظهار کرد: دمای هوای این مرز بین ۲۳ تا ۳۵ درجه سانتیگراد است و شرایط آبوهوایی مطلوب، زمینه تردد آسان زائران را فراهم کرده است. در حال حاضر، تردد در مرز کاملاً روان بوده و زائران بدون هیچگونه معطلی از مرز عبور میکنند.
وی افزود: برای رفاه زائران، ونهای رایگان در پایانه مرزی مستقر هستند و زائران را تا داخل شهر جابهجا میکنند. همچنین مینیبوسهای رایگان نیز از ورودی شهر مریوان تا داخل شهر در خدمت زائران قرار دارند و روند انتقال آنان بهصورت منظم انجام میشود.
مدیر حج و زیارت استان کردستان با اشاره به خدمات رفاهی ارائهشده در مرز باشماق گفت: مواکب مستقر در مرز بهصورت شبانهروزی آب آشامیدنی، یخ و سایر خدمات مورد نیاز زائران را تأمین و توزیع میکنند و از این نظر هیچگونه کمبودی وجود ندارد.
شیرزادی ادامه داد: نماینده بیمه ایران در مرز حضور دارد و خدمات بیمهای مورد نیاز زائران را ارائه میکند. همچنین پایگاه راهنمایی زائران فعال است و نیروهای هلالاحمر، اورژانس و بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی نیز با آمادگی کامل خدمات درمانی و امدادی را به زائران ارائه میدهند.
وی خاطرنشان کرد: سرویسهای بهداشتی و محلهای اسکان موقت برای رفاه زائران پیشبینی و تجهیز شده است و تمامی دستگاههای اجرایی و خدماترسان با هماهنگی کامل در تلاش هستند تا زائران اربعین با آرامش، امنیت و سهولت از مرز باشماق تردد کنند.