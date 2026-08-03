باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از ثبت دستاوردهای قابل توجه خوشه صنعتی پلاستیک استان خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۴۴۰ هزار تن مواد پلیمری از طریق پتروشیمیها و بورس کالا برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی استان خریداری شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ واحد تولیدی فعال در قالب این خوشه صنعتی فعالیت میکنند، افزود: تشکیل خوشه صنعتی پلاستیک، زمینهساز همافزایی میان تولیدکنندگان، افزایش توان رقابتی و گسترش بازارهای داخلی و خارجی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با اشاره به رشد چشمگیر صادرات اظهار کرد: پس از تشکیل خوشه صنعتی پلاستیک، صادرات این بخش در استان چهار برابر افزایش یافته که این موضوع نشاندهنده ارتقای کیفیت محصولات، توسعه بازارهای هدف و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان لرستانی است.
وی ادامه داد: صنعتگران خوشه پلاستیک، بهعنوان یکی از شش شاخه فعال صنعتی لرستان، توانستهاند عنوان خوشه برتر کشور را کسب کنند؛ افتخاری که بیانگر ظرفیت بالای این بخش در توسعه صنعتی و اقتصادی استان است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان همچنین از رشد ۵۰ درصدی تعداد واحدهای تولیدی و تنوع محصولات پلیمری پس از تشکیل این خوشه خبر داد و تأکید کرد: این آمار نشان میدهد سیاست توسعه خوشههای صنعتی، نقش مؤثری در افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و ارزش افزوده استان داشته است.
وی با اشاره به مطالبات فعالان این صنعت گفت: صنعتگران خوشه پلاستیک بر ضرورت توسعه منطقهای این خوشه، تقویت زیرساختها، تسهیل تأمین مواد اولیه و حمایت از بازارهای صادراتی تأکید دارند تا روند رو به رشد این صنعت با شتاب بیشتری ادامه یابد.
کارشناسان معتقدند تجربه موفق خوشه صنعتی پلاستیک در لرستان میتواند به الگویی برای سایر بخشهای صنعتی استان تبدیل شود؛ الگویی که با اتکا به همکاری، شبکهسازی و توسعه بازار، مسیر تولید، اشتغال و صادرات را هموارتر کرده است.