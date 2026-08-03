باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - الیگودرز با تولید بیش از ۱۰۱ میلیون عدد تخم چشمزده، عنوان بزرگترین تولیدکننده این محصول در لرستان را در اختیار دارد؛ اما فعالان این صنعت هشدار میدهند که قطعیهای مکرر برق، افزایش هزینههای تولید و مشکلات تأمین نهادهها، آینده یکی از مهمترین ظرفیتهای آبزیپروری استان را با تهدید جدی مواجه کرده است.
مدیران مراکز تکثیر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تولید، مهمترین مشکلات پیش روی این صنعت را تشریح کردند و خواستار حمایت جدی برای حفظ جایگاه الیگودرز بهعنوان قطب تولید تخم چشمزده استان شدند.
خانم منصوری، رئیس گروه آبزیپروری ادارهکل شیلات لرستان، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر الیگودرز گفت: این شهرستان در سال گذشته با تولید ۱۰۱ میلیون عدد تخم چشمزده، رتبه نخست تولید این محصول در استان را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در تأمین نیاز مزارع پرورش ماهی لرستان و سایر استانها ایفا کرده است.
با این حال، فعالان این حوزه تأکید کردند که استمرار تولید با چالشهای جدی روبهروست. به گفته آنان، قطعی روزانه دستکم دو ساعت برق مهمترین تهدید برای مراکز تکثیر است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد اختلال در فرآیند حساس تکثیر، هزینههای سنگین استفاده از ژنراتور و تأمین سوخت را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
مدیران مراکز تکثیر همچنین از کیفیت نامناسب خوراک آبزیان و هزینه بالای اجاره بستر و آب بهعنوان دیگر موانع توسعه این صنعت یاد کردند. در همین راستا مقرر شد آزمایشهای دورهای برای ارزیابی و کنترل کیفیت خوراک مصرفی در دستور کار ادارهکل شیلات قرار گیرد.
در پایان این نشست نیز بر توسعه ظرفیتهای تولید تأکید شد و از واحدهایی که تاکنون وارد حوزه تکثیر نشدهاند، خواسته شد برنامهای جامع برای آغاز فعالیت در این بخش به ادارهکل شیلات استان ارائه کنند تا زمینه هدایت و حمایت از این واحدها برای ورود به چرخه تولید فراهم شود.
کارشناسان معتقدند رفع مشکلات زیرساختی، بهویژه تأمین برق پایدار و کاهش هزینههای تولید، میتواند علاوه بر حفظ جایگاه الیگودرز بهعنوان قطب تولید تخم چشمزده، زمینه افزایش تولید، اشتغال و توسعه صادرات آبزیپروری لرستان را نیز فراهم کند.