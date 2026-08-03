امید بهزاد و پوریا صفوت به جرم ارسال مختصات مکان‌های حساس نظامی و امنیتی برای افسران موساد به دار مجازات آویخته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش و همزمان با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و صد‌ها نفر از شهروندان ایرانی انجامید، سرویس جاسوسی موساد با بهره‌گیری از شبکه‌ای از کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیرمستقیم، تلاش کرد از طریق جذب عوامل داخلی، اطلاعات مورد نیاز خود را از داخل کشور جمع‌آوری کند.

در این سازوکار، برخی عناصر به‌صورت مستقیم با افسران اطلاعاتی موساد در ارتباط بودند و برخی دیگر از طریق کانال‌های فضای مجازی و شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به رژیم صهیونیستی مانند اینترنشنال، اطلاعات مورد نیاز دشمن را منتقل می‌کردند.

این افراد در قالب پروژه‌های به ظاهر ساده، اما در حقیقت پیچیده، همکار و عنصر عملیاتی دشمن در کف میدان بودند و نقش آشکاری در انتقال اطلاعات به دشمن داشته‌اند.

با رصد رفتار‌های شبکه اینترنشنال و برخی از کانال‌ها و گروه‌های خبری، مدل ویدیو‌های ارسالی و حمله به مکان‌هایی که فیلم آنها ارسال شده بود جامعه اطلاعاتی کشور یکی از مهم‌ترین پروژه‌های شناسایی خود را کلید زد.

در همین چارچوب، سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موفق شدند امید بهزاد و پوریا صفوت را که در حال همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

ارسال مختصات مراکز نظامی برای موساد

بررسی‌های فنی انجام‌شده بر روی تلفن همراه امید بهزاد نشان داد وی در جریان جنگ رمضان، بار‌ها مختصات، موقعیت جغرافیایی و اطلاعات مربوط به مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی را برای کانال‌های وابسته به موساد ارسال کرده است.

نامبرده در جریان تحقیقات صریحاً اقرار کرده است: «از طریق نرم‌افزار‌های موقعیت‌یاب مانند گوگل‌مپ، مختصات اماکن را روی نقشه پیدا و ارسال می‌کردم».

بر اساس مستندات پرونده، وی با ادمین یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به رژیم صهیونیستی که به‌طور علنی از مخاطبان خود درخواست ارسال مختصات مراکز حساس را می‌کرد، ارتباط مستقیم برقرار کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن قرار داده است.

بررسی پیام‌های کشف‌شده از تلفن همراه محکوم‌علیه نشان می‌دهد ادمین کانال (افسر موساد) به وی اعلام کرده بود مختصات ارسالی پس از راستی‌آزمایی، بر اساس اولویت در «بانک اهداف» IDF (ارتش رژیم) قرار گرفته و از طریق مسیر امن مستقیماً برای موساد ارسال می‌شود. 

مطابق مستندات پرونده، امید بهزاد با وجود آگاهی کامل از ماهیت کانال، هویت گردانندگان آن و استفاده عملیاتی از اطلاعات ارسالی، تا زمان دستگیری به خیانت به کشور و همکاری با دشمن ادامه داده و خواستار حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بوده است.

ارسال تصاویر و اطلاعات مراکز حساس برای اینترنشنال 

یکی از مهم‌ترین کانال‌هایی که دشمن برای عناصر خود تعریف کرده کانال شبکه ماهواره‌ای اینترنشنال است که سهم به سزایی در دریافت اطلاعات به‌ویژه در دوران جنگ داشت. 

در بخشی از برنامه عملیاتی کانال‌های ارتباطی و بازو‌های رسانه‌ای وابسته به موساد، اینترنشنال، عناصر را جذب و آنها را به مسیر خیانت به کشور در شرایط جنگی هدایت می‌کند.

پوریا صفوت، از جمله سربازان نتانیاهو و خائن به کشور بود که در راستای همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی در شرایط جنگی، اقدام به ارسال مختصات مکان‌های نظامی و امنیتی به شبکه اینترنشنال می‌کرد. 

صفوت از روی تصاویری که برای اینترنشنال ارسال کرده بود و مورد استفاده اطلاعاتی و رسانه‌ای این شبکه ماهواره‌ای قرار گرفته بود سوژه نهاد‌های امنیتی کشور شد و با رصد دقیق به دام افتاد.

بررسی پیام‌های ارسالی صفوت به اینترنشنال نشان می‌داد، برخی از مکان‌هایی که این خائن به کشور برای کانال‌های ارتباطی رژیم صهیونیستی ارسال کرده، مورد بمباران قرار گرفته‌اند.

صفوت در ارسال پیام برای دشمن مردم ایران تکنیک‌هایی داشت که برخی از پیام‌ها را برای اینترنشنال ارسال کرده و در مواردی هم مستقیما با موساد ارتباط می‌گرفت.

در یکی از پیام‌هایی که محکوم‌علیه برای موساد ارسال کرده، آمده است: «فیلمش را هم دارم که از این مرکز دارند به سمت پهپاد یا جنگنده شلیک می‌کنند، ولی اینترنت ضعیفه و ارسال نمی‌شود. ممنون از شما سربازان حضرت موسی»

بنابر مستندات موجود در پرونده، نامبرده در جریان جنگ ۱۲ روزه هم کار جاسوسی و اطلاعاتی برای دشمن انجام داده و اقدام به تصویربرداری و ارسال تصویر سامانه‌های پدافندی از پشت‌بام‌های بلند برای شبکه اسرائیلی اینترنشنال کرده بود.

تأیید حکم در دیوان عالی کشور و اجرای مجازات

پس از تکمیل تحقیقات، صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه، امید بهزاد و پوریا صفوت با توجه به اقاریر صریح، مستندات فنی، پیام‌های کشف‌شده و سایر ادله موجود، به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم شدند.

بر اساس آرای صادره، کثرت و تنوع اطلاعات، تصاویر، فیلم‌ها و مختصات ارسال‌شده از سوی متهمان به کانال‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به رژیم صهیونیستی، از جمله شبکه اینترنشنال، حاکی از علم، عمد و اراده آنان در همکاری اطلاعاتی با سرویس جاسوسی و تروریستی موساد در شرایط جنگی بوده است.

پرونده پس از صدور حکم به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان نیز با بررسی محتویات پرونده، مستندات موجود، اقاریر صریح متهمان و سایر ادله قانونی، احکام صادره را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده و تأیید و ابرام کردند.

در نهایت، حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو نفر از عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی و خائنان به کشور، پس از طی تمامی مراحل قانونی، بامداد امروز اجرا شد.

منبع: قوه قضاییه 

برچسب ها: حکم اعدام ، قوه قضاییه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
بدرک واصل شدند خدا لعنتشون کنه
۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۲:۵۹ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
عوامل نفوذ اصلی و ول کردین دنبال اعدام آفتاب دزد هستین
۷
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
خدا را شکر و تشکر از قوه محترم قضایی
۱۸
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
الحمدلله رب العالمین 🤲
مرگ بر وطن فروش خائن
۱۶
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
بسیار سپاسگزارم
۳۲
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
به یاد بچه های میناب به اینا رحم نکنید
۲۸
۴۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
احسنت. خائن به وطن در هر جای دنیا سزایش همینه
۲۹
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۸:۵۹ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
دست شما درد نکنه.. انشا الله ریشه این مزدوران را ار سرزمین پاک ایران کنده و در بیارید... آری به اعدام جاسوسان
۲۷
۴۵
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Germany
صمد
۰۸:۵۸ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
نباید به دار مجازات آویخته بشن باید از نوک پا تا گردن با داس تکه،تکه بشن
۲۸
۴۴
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