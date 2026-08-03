\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u0646\u0627\u062f\u0631\u0633\u062a \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631\u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0633\u0627\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u06a9\u0630\u06cc\u0628 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u062e\u062f\u0645\u062a\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u0645\u0647 \u0628\u0633\u062a\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u063a\u06cc\u0631\u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0637\u0645\u06cc\u0646\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062f\u0627\u062f.