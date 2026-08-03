بانک صادرات ایران خبر نادرست منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره حساب‌های مشتریان را تکذیب کرد و نسبت به تداوم خدمت‌رسانی در همه بسترهای حضوری و غیرحضوری اطمینان خاطر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ بانک صادرات ایران خبر نادرست منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره حساب‌های مشتریان را تکذیب کرد و نسبت به تداوم خدمت‌رسانی در همه بسترهای حضوری و غیرحضوری اطمینان خاطر داد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، خدمات بانکی
خبرهای مرتبط
بانک ملی: مغایرت باقیمانده حساب‌های مشتریان تا ۱۷ مرداد برطرف می‌شود
ارائه متقلبانه اسناد برای اخذ تسهیلات و استفاده از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز مربوط تخلف است
۳۵ درصد تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است
رفع تعهد بیش از ۳۳ میلیارد یورو ارز صادراتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
بانک ملی سود سپرده های مردم را نمی دهد و هیچکس هم پاسخگو نیست . از کجا باید شکایت و پیگیری کنیم ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iraq
ناشناس
۱۰:۰۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
رو که نیست ؟ یک انتقال کارت به کارت با همراه بانک را نمیتوان انجام داد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۰۹:۴۲ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
با سلام بانک حساب های در بانک صادرات افتتاح کردم الان مشکل داره داخل سپینو میگه حساب موجود نیست شعبه مراجعه کردم میگه دست ما نیست اختلال سراسری
۰
۴
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
پرمصرف‌ها زیر ذره‌بین؛ ۷.۴ میلیون کنتور هوشمند برای کمک به مهار ناترازی برق
تکذیب خبر نادرست درباره حساب‌های مشتریان بانکی
به‌کارگیری فناوری‌های نوین در پروژه‌های عمرانی/کاهش ۳۵ درصدی مصرف انرژی ساختمان‌ها
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۲ مرداد
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی تا پاییز برای خودروهای سواری/ اجرای کامل تا پایان سال در دستور کار
۴۰ درصد مخازن سد‌ها همچنان خالی است
نرخ انواع ارز در ۱۲ خرداد در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
دولت باید دست از سر سهام عدالت بردارد
۵۰۰ مگاوات‌ساعت ذخیره‌ساز تا زمستان به شبکه برق کشور اضافه می‌شود+ فیلم
آخرین اخبار
توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور با افزایش منابع وام اشتغال مددجویان
افزایش تاب‌آوری صنعت پالایش در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۲ مرداد
آغاز صادرات مرغ مازاد کشور از روزهای آینده/ زنجیره تامین هوشمند می شود
تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای در مناطق آزاد
بانک ملی: مغایرت باقیمانده حساب‌های مشتریان تا ۱۷ مرداد برطرف می‌شود
ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس و الزامات زیست‌محیطی آن
بازار سرمایه همچنان ارزنده؛ توصیه به سهامداران تازه وارد
تغییر نرخ بنزین در شرایط فعلی به صلاح نیست / اصلاح ساختار توزیع سوخت با بهره‌گیری از کارت‌های بانکی
پیگیری مجلس از دولت جهت ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال مددجویان
عملکرد مزارع گندم در کشور افزایش یافت
واگذاری یک‌هزار واحد مسکونی به زوج‌های جوان در ۱۲ شهر جدید
رشد بیش از ۱۲۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
افزایش اجاره‌بها را به نام مشاوران املاک تمام نکنید
استقرار تیم نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه نجف؛ نظارت میدانی بر عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵
عرضه و واگذاری بخشی از سهام استقلال در فرابورس
آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت زائران از مرز خسروی/ تاکید بر ضرورت استراحت رانندگان
چالش‌های توسعه تجارت الکترونیک در ایران/ از شکاف لجستیکی تا ضرورت ارتقای اعتماد عمومی
افزایش تراز آب سد‌ها به معنای پر آبی نیست
تمدید مهلت بارگذاری اطلاعات مالی سه‌ماهه اول امسال در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
پرداخت ۱.۳ همت تسهیلات ودیعه و تعمیرات مسکن برای جبران خسارات جنگ تحمیلی سوم
تولید شیر خام به بالای ۱۳ میلیون تن می‌رسد/ برخی کارخانه‌ها قیمت مصوب شیر خام را رعایت نمی‌کنند
نرخ انواع ارز در ۱۲ خرداد در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
نیروگاه‌های برق‌آبی ناجی شبکه برق در روزهای اوج مصرف/ پرشدگی سد لار تنها ۷ درصد است
قیمت واحدی برای مناطق تهران وجود ندارد/ همراهی مالکان برای فروش ملک
بانک مرکزی: تعهدات ارزی منقضی شده بر اساس قانون رسیدگی می‌شوند
۵۰۰ مگاوات‌ساعت ذخیره‌ساز تا زمستان به شبکه برق کشور اضافه می‌شود+ فیلم
دولت باید دست از سر سهام عدالت بردارد
۴۰ درصد مخازن سد‌ها همچنان خالی است