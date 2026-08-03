باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ویکتور واسیلیف، نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی، خاطرنشان کرد که استراتژی امنیت جمعی و دکترین نظامی روسیه، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را برای دفاع از متحدان مجاز می‌داند.

او گفت: «اسناد تأیید شده به وضوح استفاده از این نوع سلاح را، از جمله برای محافظت از متحدان در هنگام حمله، فرض می‌کنند.»

این اظهارات در زمانی مطرح شد که اروپا شاهد تشدید لفاظی‌های هسته‌ای است، چرا که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد که کشورش وارد مرحله‌ای از «بازدارندگی هسته‌ای پیشرفته» شده است و متعهد شد که تعداد کلاهک‌ها را تحت دکترین جدید افزایش دهد، در حالی که به متحدان اجازه می‌دهد در رزمایش‌های مشترک شرکت کنند.

پارلمان فنلاند همچنین در ماه ژوئن لغو ممنوعیت واردات، تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در این کشور را تصویب کرد.

شایان ذکر است که سازمان پیمان امنیت جمعی، یک اتحاد سیاسی و نظامی است که در ۷ اکتبر ۲۰۰۲ تأسیس شد و شامل فدراسیون روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان می‌شود.

دفتر مرکزی این سازمان در مسکو است و ریاست آن به صورت چرخشی بین کشور‌های عضو برای یک دوره یک ساله تغییر می‌کند.

این سازمان تضمین امنیت جمعی، دفاع از حاکمیت، قلمرو، استقلال و وحدت کشور‌های عضو، همکاری نظامی و حفظ امنیت و صلح در منطقه را تصویب می‌کند.

منبع: آر تی