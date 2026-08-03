پنجمین دوره مسابقات آزاد مهارت زندانیان فارس با حضور ۷۷ شرکت‌کننده از ۱۴ مؤسسه کیفری استان در زندان مرکزی شیراز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین دوره مسابقات آزاد مهارت زندانیان زندان‌های فارس با حضور ۷۷ شرکت کننده از ۱۴ مؤسسه کیفری استان بمدت یک روز در زندان مرکزی شیراز برگزار شد. 

در این مسابقات شرکت کنندگان در دو حوزه جداگانه زندانیان مرد و زندانیان زن در مجموع ۷ رشته با هم به رقابت پرداختند که در نهایت ۲۱ زندانی در این مسابقات عناوین اول، دوم و سوم را از آن خود نمودند و ۷ نفر برتر نیز به مسابقات کشوری که شهریور ماه در تهران برگزار خواهد شد، راه یافتند.

زندانیان مرد شرکت کننده در رشته‌های پیرایشگری، صنایع چوب، خیاطی، چرم دوزی و برق ساختمان و زندانیان زن شرکت کننده در این دوره از مسابقات هم در رشته‌های آرایشگری بانوان، خیاطی و چرم دوزی، توان و مهارت خود را به نمایش گذاشتند.

زندانیان شرکت کننده در این پنجمین دوره مسابقات آزاد مهارت زندانیان فارس، هدف خود از شرکت در این مسابقه را محک توان خود برای حضور در رقابت‌های مفید و ارزشمند جامعه بیان داشتند، آنان که اقلب در زندان این مهارت‌های فنی را آموخته‌اند، ابراز داشتند که برای دوران پس از آزادی خود، این مهارت و تخصص را سرمایه زندگی و کسب حلال خواهند نمود و البته از مسئولین امر نیز درخواست حمایت نمودند.

داوران این دوره از مسابقات هم آمادگی و کیفیت مهارت زندانیان شرکت کننده در این دور از مسابقات را بسیار خوب و قابل رقابت با بیرون از زندان توصیف کردند و اظهار داشتند: این افراد قطعا می‌توانند در دوران پس از آزادی بصورت استاد کار ماهر، ضمن کسب و کار متناسب با مهارت فراگرفته، آن را به سایرین نیز آموزش دهند.

احسان ایزدی معاون اداره کل و رییس حوزه مدیریت فنی و حرفه‌ای استان فارس هم در آیین اختتامیه این دور از مسابقات، با تاکید بر اینکه اداره کل فنی و حرفه‌ای استان فارس، کشف استعداد‌ها و پرورش و بالفعل سازی آن را در راستای نیل به خود اشتغالی و خود کفائی فردی بعنوان یک اولویت دنبال می‌کند، اظهار داشت: زندانیان قبول شده در این ریداد فنی و مهارتی، از گواهی رسمی آموزش برخوردار خواهند شد و از مزایای آن در دوره پس از آزادی استفاده می‌نمایند.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های فار هم در آیین اختتامیه این مسابقات گفت: بیش از ۷۶۰ زندانی در مرحله شهرستانی مسابقات آزاد مهارت شرکت نمودند که ۷۷ نفر به مرحله استانی راه یافتند و از این تعداد، ۷ نفر به مرحله کشوری معرفی می‌شوند.

محسن انصاری گفت: کسب روزی حلال و حرکت به سمت زندگی سعادتمندانه از اهداف سند تحول قضائی کشور و سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و سازمان زندانهاست و بر این مبنا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی و ایجاد ظرفیت و بستر اشتغال مولد صنعت محور ضمن حبس افراد، از اولویت‌های فراروی در زندانبانی اسلامی است که در همین راستا بیش از ۶۰ رشته فنی و مهارتی در زندان‌ها به زندانیان آموزش داده می‌شود.

او همچنین اظهار کرد: ضمن اینکه نفرات اول، دوم و سوم شرکت کننده در این مسابقات، از تهمیدات تشویقی برخوردار می‌شوند، تمامی افراد یک یافته به مرحله نهائی استانی هم از تسهیلات خود اشتغالی، در صورت واجد شرایط بودن برخوردار خواهند شد.

گفتنی است در این مسابقات که با حمایت بنیاد تعاون زندانیان فارس ترتیب یافت، به نفرات اول، دوم و سوم این دور از مسابقات که به میزبانی زندانی مرکزی شیراز ترتیب یافت، در مراسمی با حضور مسئولین دو اداره کل زندان‌ها و فنی و حرفه‌ای استان فارس، لوح تقدیر و جوایزی اعطا شد.

منبع: زندان‌های فارس

برچسب ها: زندان‌های فارس ، مسابقات کشوری ، مهارت
خبرهای مرتبط
جلوه‌های عاشورایی در زندان‌های فارس + فیلم
تربیت ۲۶۵۰ حافظ قرآن در زندان‌های فارس
اجرای طرح پویش پنجره فولاد در زندان های استان فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بهره‌برداری از پروژه عظیم «شهر آبی شیراز» در پایان شهریورماه
از زندان تا بازار کار؛ نمایش توانمندی زندانیان فارس در مسابقات مهارتی
تأکید بر تسریع اجرای طرح «خانه امید» برای اقشار کم‌درآمد در فارس
پیش‌بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن بادام در داراب
شهرک صنعتی سروستان ۲؛ قطب جدید صنعت و اشتغال در جنوب کشور
کاهش خطر سیلاب در کوه دراک با اجرای طرح آبخیزداری
مسیر احداث خط ۶۶ کیلوولت داراب ـ زرین‌دشت گشایش یافت
۲ نشان و دیپلم افتخار بین‌المللی؛ ره‌آورد هنرمندان نوجوان فارس
تلاش برای کاهش اختلافات خانوادگی با آموزش هم‌زمان والدین و زوجین
کتابخانه سیار کانون در اوز با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شد
آخرین اخبار
بهره برداری از ۵ ترانسفورماتور جدید در شهرستان داراب
از سوت تلخ تصادفات تا ضربان امید احیا
۲ نشان و دیپلم افتخار بین‌المللی؛ ره‌آورد هنرمندان نوجوان فارس
داراب پیشگام در تولید پیوندک‌های سالم و گواهی‌شده مرکبات
فارس برای پنجمین سال متوالی قطب تولید بذر کشور ماند
روند صعودی دمای هوای فارس تا پایان هفته/وقوع رعدوبرق‌های پراکنده در مناطق جنوبی
کتابخانه سیار کانون در اوز با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شد
محدودیت‌های ترافیکی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز
رصد روزانه ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع تابستانه فارس
تلاش برای کاهش اختلافات خانوادگی با آموزش هم‌زمان والدین و زوجین
شهرک صنعتی سروستان ۲؛ قطب جدید صنعت و اشتغال در جنوب کشور
بهره‌برداری از پروژه عظیم «شهر آبی شیراز» در پایان شهریورماه
تأکید بر تسریع اجرای طرح «خانه امید» برای اقشار کم‌درآمد در فارس
روایتی از نظارت، امنیت و هم‌افزایی در حماسه اربعین
گذار از مدیریت سنتی انرژی در فارس/ شیوه‌نامه هوشمندسازی عملیاتی شد
خط‌ونشان اقتصادی معاون استاندار برای تعاونی‌های فارس/ کشت قراردادی، کلید حذف واردات
آغاز فاز جدید توسعه فاضلاب جهرم با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان
پیش‌بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن بادام در داراب
مسیر احداث خط ۶۶ کیلوولت داراب ـ زرین‌دشت گشایش یافت
کاهش خطر سیلاب در کوه دراک با اجرای طرح آبخیزداری
از زندان تا بازار کار؛ نمایش توانمندی زندانیان فارس در مسابقات مهارتی
توقیف محموله‌های قاچاق و بدون مجوز در فارس
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در کازرون برگزار خواهد شد
توزیع گوشت مرغ منجمد ویژه هیئت‌های مذهبی و نذورات در مرودشت
ثبت ۱۱ هزار و ۸۰۰ درخواست مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوز‌ها در فارس