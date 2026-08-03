باشگاه خبرنگاران جوان - تاج‌الدین صالحیان اظهار کرد: روز گذشته (یازدهم مرداد) در مجموع ۱۹۷ هزار و ۵۱۶ نفر از پایانه مرزی مهران رفت‌وآمد کردند که بخش بزرگی از این آمار به ورود زائران ایرانی اختصاص دارد.

او گفت: در این بازه زمانی، ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی از مرز مهران وارد کشور شدند و ۳۷ هزار و ۲۰۰ نفر نیز برای شرکت در آیین اربعین از این گذرگاه خارج شدند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام افزود: همچنین تعداد ورود زائران غیرایرانی به کشور در روز گذشته یک هزار و ۸۷۴ نفر و خروج آنان ۹۴۲ نفر در مرز مهران ثبت شده است.

صالحیان به آمار روز جاری نیز اشاره کرد و گفت: از ساعت ۱۲ بامداد امروز تا کنون نیز ۵۵ هزار گذر مرزی در پایانه مهران انجام شده است.

وی افزود: از این شمار، ۴۵ هزار نفر وارد کشور شده و ۱۰ هزار نفر برای شرکت در راهپیمایی اربعین از مرز خارج شده‌اند که نشان‌دهنده موج بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور است.

صالحیان تاکید کرد: روند ورود زائران به کشور با سرعت در حال افزایش بوده و همه تمهیدهای لازم برای خدمات‌رسانی در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران فراهم است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام یادآور شد: از نخستین روز ماه صفر تا امروز، مرز مهران میزبان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار گذر مرزی بوده است.

استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران اربعین بوده است.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به‌ گونه‌ای‌ که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.

منبع ایرنا