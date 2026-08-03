هگست در لفاظی جدید با وجود عقب‌نشینی ترامپ از حمله به ایران گفته است که گزینه نظامی علیرغم مذاکرات ایران همچنان روی میز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد حمله لغو شده به ایران را تکرار کرد و گفت که ارتش ایالات متحده «آماده حمله» است.

هگست در X ادعا کرد که پنتاگون «آماده و مجهز» است. این در حالی است که به گفته برخی منابع آگاه عقب نشینی ترامپ از تصمیم حمله مجدد به ایران به دلیل محدودیت های نظامی بوده است.

ترامپ پیش از این در گفتگو با خبرنگاران  مدعی شده بود که حمله لغو شده «می‌توانست بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم باشد»، که هگست در پست خود آن را تکرار کرد.

اظهارات هگست پس از آن مطرح شد که ترامپ ادعا کرد مذاکرات با ایران روز دوشنبه انجام خواهد شد، اما از تعیین ضرب‌الاجل برای توافق خودداری کرد. او پیش از این گفته بود که حمله قریب‌الوقوع را به امید دستیابی سریع به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و حل بن‌بست بر سر قابلیت‌های هسته‌ای تهران لغو کرده است.

ترامپ اواخر روز شنبه در تروث سوشال مدعی شده بود که ایران و سایر کشور‌های خاورمیانه برای تکمیل توافقی که منجر به بازگشایی «فوری، کامل و جامع» تنگه و «پایان تهدید هسته‌ای ایران» شود، زمان خواسته‌اند اما تهران باید «به سرعت به توافق برسد».

ترامپ روز یکشنبه در حالی که از نیوجرسی به واشنگتن بازمی‌گشت، به خبرنگاران گفت که مذاکره‌ای بعدازظهر دوشنبه آغاز خواهد شد، اما جزئیاتی در مورد محل برگزاری یا شرکت‌کنندگان ارائه نکرد.

وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا ضرب‌الاجل مشخصی برای توافق با ایران وجود دارد، او از پاسخ دادن خودداری کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: پنتاگون ، دونالد ترامپ
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