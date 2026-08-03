باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فرشاد ابراهیمپور عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات ترامپ درباره تعویق حمله به ایران گفت: براساس گزارشهای منتشرشده، دونالد ترامپ اعلام کرده که حمله برنامهریزیشده را به درخواست برخی کشورهای منطقه به تعویق انداخته تا فرصت برای توافق فراهم شود. رسانهها هم گزارش دادهاند که کشورهای خلیج فارس و برخی میانجیها نگران گسترش جنگ و پیامدهای آن برای امنیت انرژی و اقتصاد منطقه بودهاند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: فشار روانی و دیپلماتیک برای ایجاد این تصور که گزینه نظامی کاملاً روی میز است تا امتیازگیری در مذاکرات آسانتر شود همچنین مدیریت هزینههای اقتصادی برای اینکه هرگونه جنگ گسترده در خلیج فارس میتواند قیمت نفت و هزینههای اقتصادی آمریکا و متحدانش را به شدت افزایش دهد و هماهنگی با متحدان به این دلیل که آمریکا معمولاً در چنین پروندههایی ملاحظات امنیتی اسرائیل را نیز در نظر میگیرد ازجمله دلایلی است که میتوان برای تصمیم ترامپ در تعویق حمله به ایران برشمرد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس بیان کرد: شواهد موجود بیشتر از یک ترکیب فشار نظامی، بازدارندگی، دیپلماسی و مدیریت هزینهها حکایت دارد تا اینکه بتوان با اطمینان گفت صرفاً یک بازی روانی یا صرفاً نتیجه فشار اسرائیل بوده است.
عضو هیئترئیسه مجلس تصریح کرد: در صورت وقوع درگیری جدید، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حمله زمینی گسترده آمریکا به ایران بهدلیل وسعت جغرافیایی ایران، هزینه انسانی و مالی بسیار بالا و تجربه جنگهای عراق و افغانستان احتمال پایینی دارد.
ابراهیمپور گفت: حملات هوایی و موشکی، عملیات سایبری و جنگ الکترونیک، عملیات اطلاعاتی، افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی از سناریوهای محتملتر آمریکا علیه ایران هستند.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس اظهار کرد: آمریکا در استفاده از گروههای تروریستی در منازعات منطقهای سابقه بهرهگیری داشته است، اما درباره هر سناریوی آینده نمیتوان با قطعیت اظهارنظر کرد و این موضوع به شرایط میدانی و تصمیمات سیاسی بستگی خواهد داشت.
عضو هیئترئیسه مجلس بیان کرد: در صورت وقوع جنگ، تغییر اهداف ایران از منطقهای به فرامنطقهای به سطح و دامنه درگیری بستگی دارد. اگر درگیری محدود باقی بماند، احتمالاً پاسخها عمدتاً در همان چارچوب منطقهای خواهد بود، اما اگر جنگ به یک رویارویی مستقیم و طولانی میان ایران و آمریکا تبدیل شود، برخی تحلیلگران معتقدند دامنه تقابل ممکن است در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، سایبری و یا امنیتی گستردهتر شود. با این حال، درباره اهداف عملیاتی یا نظامی نمیتوان با اطمینان پیشبینی مشخصی ارائه کرد.
ابراهیمپور اضافه کرد: از منظر روابط بینالملل، اصل مذاکره به خودی خود نه تضمینکننده موفقیت است و نه نشانه ضعف؛ موفقیت آن به محتوا، سازوکار اجرا و تضمینها بستگی دارد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس اظهار کرد: در شرایط کنونی، هم گزینه نظامی و هم گزینه دیپلماتیک بهطور همزمان در دستورکار بازیگران قرار دارند. تهدید نظامی اغلب برای افزایش اهرم چانهزنی استفاده میشود، اما هیچیک از طرفهای اصلی از هزینههای یک جنگ گسترده و طولانیمدت بیاطلاع نیستند بنابراین، پیشبینی قطعی درباره وقوع یا عدم وقوع جنگ ممکن نیست و وضعیت به تصمیمات سیاسی و تحولات میدانی روزهای آینده بستگی دارد.