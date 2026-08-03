باشگاه خبرنگاران جوان - شهردار منطقه شش از اجرای طرح آبخیزداری در تپههای مشرف به منطقه در کوه دراک با هدف مدیریت روانآبها، کنترل سیلاب خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
فرزاد میرزایی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای پیشگیرانه در حوزه مدیریت بحران اظهار کرد: طرح آبخیزداری کوه دراک با هدف هدایت و مدیریت آبهای سطحی، کاهش خطرات ناشی از سیلاب و جلوگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از بارندگیهای شدید در حال اجراست.
او افزود: این پروژه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای تابآوری شهری محسوب میشود که با بهرهگیری از ظرفیتهای اجرایی و اعتباری شهرداری منطقه شش در حال انجام است.
شهردار منطقه شش با بیان اینکه اعتبار اختصاصیافته به این طرح ۱۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه تاکنون به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و روند تکمیل آن با جدیت دنبال میشود.
میرزایی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای آبخیزداری علاوه بر کنترل روانآبها، نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از سیلاب، حفاظت از محیط زیست و ایجاد زیرساختهای پایدار شهری دارد.
منبع: شهرداری شیراز