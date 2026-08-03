باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -بررسی‌های میدانی از مراکز توزیع نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت هر شانه تخم‌مرغ در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین ۵۴۰ تا ۵۵۰ هزار تومان در نوسان است، در حالی که همین کالا در واحدهای صنفی سطح شهر با نرخ‌هایی تا ۶۵۰ هزار تومان به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود.

یوسفی،سرپرست بازرسی اتاق اصناف قم در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر این که نرخ مصوب رسمی این محصول همچنان ۴۲۵ هزار تومان تعیین شده است، تصریح کرد: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد فاصله‌گیری چشمگیر قیمت‌های بازار از نرخ‌های ابلاغی هستیم.

یک ماه، دو نرخ متفاوت

او افزود:آمارهای مقایسه‌ای حکایت از آن دارد که تخم‌مرغ تا هفته‌های اخیر با قیمتی حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر شانه به فروش می‌رسید و عملاً به عنوان ارزان‌ترین منبع پروتئین حیوانی در سبد خانوارها شناخته می‌شد. اما با تغییر رویه در سیاست‌های صادراتی، این کالا در بازه‌ای کمتر از یک ماه، افزایش قیمتی بیش از ۱۳۰ درصدی را تجربه کرده است.

هشدار نسبت به پیامدهای معیشتی

سرپرست بازرسی اتاق اصناف قم با اشاره به سهم بالای تخم‌مرغ در تغذیه روزانه دهک‌های پایین درآمدی، خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر قیمت در این کالا، اثر مستقیم و آنی بر هزینه‌های ماهانه خانوار دارد. متأسفانه تصمیم‌گیری برای تنظیم بازار این محصول، با عجله و بدون لحاظ کردن توان خرید مردم اتخاذ شده و نتیجه آن، تلاطمی است که هم‌اکنون شاهد آن هستیم.

او افزود:تخم مرغ ارزان‌ترین منبع پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوارهاست و هرگونه تغییر قیمت آن تأثیر مستقیمی بر هزینه معیشت مردم دارد و تصمیم‌سازی‌ها در تنظیم بازار این محصول باید با دقت بیشتری انجام شود.

دلیل اصلی گرانی صادرات یا بی‌برنامگی؟

یوسفی در پاسخ به پرسش درباره ریشه این جهش قیمتی، عامل اصلی را گشایش مسیرهای صادراتی بدون پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی دانست و تأکید کرد:روند معمول بازار با تغییر در اولویت‌های صادراتی به هم ریخته و متأسفانه نظارت مؤثری بر زنجیره تأمین وجود ندارد؛ در نتیجه، شاهد شکل‌گیری قیمت‌های بی‌ضابطه در حلقه‌های پایانی توزیع هستیم.

با توجه به حساسیت این کالای کالای و نقش آن در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه، فعالان صنفی خواستار تشکیل فوری جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور نمایندگان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دستگاه‌های نظارتی شده‌اند تا ضمن تعیین نرخ تعادلی، جلوی ادامه روند صعودی قیمت‌ها گرفته شود.