استاندار ایلام گفت: اکنون ۸۵ درصد ترددها در مرز مهران مربوط به بازگشت زائران از سفر اربعینی است و امکانات لازم برای خدمات رسانی و پذیرایی از آنان به بهترین شکل فراهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد کرمی روز دوشنبه در دیدار فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است و روند بازگشت زائران به کشور نیز ادامه دارد.

وی افزود: از بامداد امروز تا کنون حدود ۵۰ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده که بخش عمده آن مربوط به ورود زائران به کشور بوده است.

استاندار ایلام ادامه داد: بالاترین میزان تردد زائران در ایام اربعین امسال مربوط به شانزدهم ماه صفر بود که در آن روز ۲۶۶ هزار تردد در مرز مهران ثبت شد.

کرمی بیان کرد: با برگزاری نشست‌های منظم و فعالیت کمیته‌های زیرمجموعه ستاد اربعین، امکانات مناسبی برای خدمات‌رسانی به زائران فراهم شده است.

وی گفت: حدود ۴۰۰ موکب برای پذیرایی از زائران در مسیرهای دسترسی به مرز مهران فعالیت می‌کنند و با توجه به گرمای هوا، کارهای لازم برای تأمین آب، یخ و وسایل خنک‌کننده انجام شده است.

استاندار ایلام اضافه کرد: قرارگاه آب با هدف تامین آب آشامیدنی و یخ مورد نیاز زائران تشکیل شده است و این قرارگاه روند خدمات‌رسانی در نقاط مختلف را پیگیری می‌کند.

کرمی بیان کرد: برای روان‌سازی تردد زائران، نشست‌های مختلفی با استاندار واسط عراق برگزار شده است و در صورت بروز هرگونه مشکل، قرارگاهی مشترک با حضور معاونان دو استانداری در مرز مهران تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: این قرارگاه مشترک مسائل مربوط به تردد، حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی را به صورت لحظه‌ای بررسی و برای رفع مشکلات تصمیم‌گیری می‌کند.

استاندار ایلام حمل‌ونقل را مهم‌ترین موضوع در موج بازگشت زائران دانست و گفت: روز گذشته بیش از یک هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از مرز مهران زائران را جابه‌جا کرد.

کرمی افزود: روزانه نزدیک یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از مهران برای انتقال زائران به استان‌های مختلف مسافرگیری می‌کند.

وی اظهار کرد: در روزهای گذشته به سبب تغییر ناگهانی الگوی بازگشت زائران، در برخی ساعت‌ها شاهد افزایش تراکم مسافر در بعضی ایستگاه‌ها بوده‌ایم.

استاندار ایلام گفت: برای مدیریت این وضعیت، نمایندگان استان‌های مختلف در پایانه‌ها مستقر شده‌اند و امور مربوط به ساماندهی، هدایت و انتقال زائران را پیگیری می‌کنند.

کرمی با اشاره به نقش نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در برنامه‌های اربعین افزود: با راهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین کریمی‌تبار، توجه ویژه‌ای به برپایی نماز و تقویت محتوای فرهنگی اربعین شده است.

وی ادامه داد: حضور و حمایت نماینده ولی‌فقیه در استان، پشتیبانی موثری برای دولت و مجموعه مدیریتی استان به شمار می‌رود و در بسیاری از موضوع‌ها ایشان همراهی و همکاری دارد و در نشست‌های مختلف شورای تامین نیز نقش موثری ایفا می‌کنند.

کرمی گفت: با همکاری ائمه جمعه شهرستان‌ها، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، فضای دوستی، همدلی و برادری در استان ایلام حاکم است.

وی اضافه کرد: این همدلی و هم‌افزایی در مدیریت شرایط مختلف از جمله جنگ‌های۱۲ و ۴۰ روزه، مناسبت‌های ملی و مذهبی و برگزاری پیاده‌روی بزرگ اربعین نقش مهمی داشته است.

استاندار ایلام از نقش نماینده ولی‌فقیه در ایجاد وحدت و هماهنگی در استان قدردانی کرد و افزود: همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های مردمی زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران را فراهم کرده است.

سخنگوی دولت چهاردهم صبح دوشنبه (۱۲ مرداد) برای پایش و ارزیابی دقیق زیرساخت‌ها و روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در رأس هیأتی با استقبال احمد کرمی استاندار وارد ایلام شد.

سفر سخنگوی دولت به ایلام با محور بازدید میدانی از مرزهای چیلات دهلران و مهران، بررسی روند تردد زائران اربعین، ارزیابی خدمات ارائه‌ شده به زائران و شرکت در نشست‌های مرتبط با هماهنگی و پشتیبانی از عملیات اربعین انجام می‌شود.

مهاجرانی اربعین سال گذشته نیز برای بررسی وضعیت مرزها و روند آماده‌سازی زیرساخت‌های این آیین به ایلام و گذرگاه مرزی مهران سفر کرده بود.