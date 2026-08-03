مدیر جهاد کشاورزی داراب از آغاز برداشت بادام در باغات این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴ هزار تن بادام از سطح ۷ هزار و ۷۰ هکتار باغ بارور برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اعیان‌منش از آغاز عملیات برداشت بادام از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴ هزار تن بادام از باغات داراب برداشت شود.

او با اشاره به ظرفیت باغات بادام اظهار کرد: سطح کل باغات بادام شهرستان بالغ بر ۸ هزار و ۱۰۰ هکتار است که از این میزان، ۷ هزار و ۷۰ هکتار آن بارور و مابقی غیر بارور می‌باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب با بیان اینکه از مجموع سطح کل باغات، ۷ هزار و ۸۵۰ هکتار به صورت دیم و ۲۵۰ هکتار به صورت آبی کشت شده است، افزود: عملکرد بادام دیم به‌طور میانگین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم و عملکرد باغات آبی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار متغیر است.

اعیان‌منش با اشاره به زمان‌بندی برداشت گفت: عملیات برداشت محصول از اوایل مردادماه آغاز شده و تا اوایل شهریورماه ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به ارقام اصلی کشت‌شده در این شهرستان شامل نصیرا، ملاقه، شمسی، کاغذی و ارقام دیرگل تصریح کرد: کارشناسان و مروجان مدیریت جهاد کشاورزی به‌طور مستمر بر روند بهداشت باغات، مدیریت تغذیه و مبارزه با آفات نظارت دارند تا پایداری تولید و حفظ کیفیت محصول تضمین شود.

به گفته او، ایجاد زنجیره‌های بسته‌بندی و فرآوری بادام از برنامه‌های مهم این مدیریت برای رونق اقتصادی، افزایش درآمد باغداران و ایجاد اشتغال در منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب اظهار داشت: در اوایل سال جاری، به‌ویژه در مرحله گلدهی، با نوسانات شدید دمایی مواجه بودیم که این مسئله باعث کاهش عملکرد این محصول شده است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس 

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، داراب ، محصول بادام
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