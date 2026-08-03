باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «خانه پدری» سه‌شنبه ۱۳ مرداد از شبکه امید روی آنتن می‌رود. این مستند با روایت تاریخچه محل سکونت رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس، به بازخوانی بخشی از زندگی، فعالیت‌ها و مبارزات ایشان از سال ۱۳۴۷ تا دوران اوج نهضت اسلامی می‌پردازد و این خانه را به عنوان یکی از مکان‌های مهم و تأثیرگذار در تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی معرفی می‌کند.

«خانه پدری» ضمن مرور خاطرات و وقایع آن سال‌ها، به دستگیری رهبر شهید انقلاب توسط ساواک در سال ۱۳۵۶ و نقش این خانه در شکل‌گیری و استمرار مبارزات انقلابی اشاره دارد. همچنین در این مستند به پیشینه خانوادگی این بیت و دوران کودکی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای که در زمان تولد ساکن این خانه بوده‌اند، پرداخته می‌شود.

این مستند با بهره‌گیری از تصاویر، اسناد و روایت‌های تاریخی، تلاش می‌کند گوشه‌ای از روز‌های پرفرازونشیب مبارزه و زندگی در این خانه را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

مستند «خانه پدری» سه‌شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه امید پخش می‌شود و بازپخش آن جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۱۹:۴۵ خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما