باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات محلی اعلام کردند که به حدود ۶۰ هزار نفر دستور تخلیه داده شده است در حالیکه آتشسوزیهای جنگلی شهر اسپوکن در ایالت واشنگتن را تهدید میکند. این افزودند که آتشسوزیها در این منطقه ۶۰۰ ساختمان از جمله خانهها و مشاغل را ویران کرده است.
تام ویلیامز، رئیس آتشنشانی اسپوکن به رویترز گفت: آتشسوزی منطقه اسپوکن، که شامل سه آتشسوزی جداگانه است، مناطق تحت دستور تخلیه را تهدید میکند.
طبق گفته یک تیم مدیریت حوادث فدرال، آتشسوزیها تا روز یکشنبه ۲۱۸۰ هکتار را سوزانده است. ویلیامز گفت که آتشسوزیها هنوز مهار نشدهاند.
مقامات در یک کنفرانس خبری بعد از ظهر یکشنبه اعلام کردند که هیچ گونه جراحت یا مرگی گزارش نشده است. لیزا براون، شهردار اسپوکن، آن را "بدترین فاجعه طبیعی که منطقه ما با آن روبهرو شده است" نامید.
هدر روزنتریدر، مدیرعامل شرکت آویستا یوتیلیتیز گفت که حدود ۱۰۰۰۰ مشترک برق در منطقه تا بعد از ظهر یکشنبه برق نداشتند. مقامات ایالتی اعلام کردهاند که بیش از ۱۰۱ هزار و ۱۷۱ هکتار در سراسر ایالت واشنگتن در حال سوختن است.
باب فرگوسن، فرماندار واشنگتن گفت که روز یکشنبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده و از آژانس مدیریت اضطراری فدرال درخواست کمک کرده است. فرماندار وضعیت اضطراری در سراسر ایالت اعلام کرده است.
منبع: رویترز