رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی از تحویل یک بهله دلیجه توسط دوستدار حيات وحش به این اداره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - فرید صالحی پور باورصاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی گفت: پیرو تماس تلفنی از سوی همیاران محیط زیست مبنی بر مشاهده و زنده گیری یک «بهله دلیجه» در حومه شهرستان، پرسنل این مجموعه برابر هماهنگی صورت گرفته اقدام به تحویل این پرنده نمود.

او افزود: این پرنده پس از تحویل به این اداره مشخص گردید به دلیل عدم توانایی و ضعف عضلات قادر به پرواز نیست.

صالح پور اضافه کرد: پس از مداوا و تیمار در مرکز تیمار حیات وحش شهرستان و در صورت اطمینان از سلامتی کامل آن در سطح زیستگاه های طبیعی خود رها سازی خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی در پایان ضمن قدردانی از اقدام شایسته این دوستدار محیط زیست، از هموطنان عزیز درخواست نمود در صورت مشاهده چنین مواردی را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس بگیرند.