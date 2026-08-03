شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با شکوه مردم شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از صد و چهل شبانه روز است که مردم اقصی نقاط کشورمان با حضورخود در میدان مقاومت خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب شدند و بار دیگر حماسه دیگری آفریدند. مردم انقلابی و با صلابت شهرستان خوی استان آذربایجان غربی نیز از حس وطن دوستی باز نماندند و ایستادگی و مقاومت مردم این شهرستان را به نمایش گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

تجمع خونخواهی مردم با صلابت خوی در میدان مقاومت

تجمع خونخواهی مردم با صلابت خوی در میدان مقاومت

تجمع خونخواهی مردم با صلابت خوی در میدان مقاومت

تجمع خونخواهی مردم با صلابت خوی در میدان مقاومت

تجمع خونخواهی مردم با صلابت خوی در میدان مقاومت

تجمع خونخواهی مردم با صلابت خوی در میدان مقاومت + عکس

تجمع حماسی مردم با صلابت خوی در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

تجمع حماسی مردم با صلابت خوی در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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