شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با شکوه مردم شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از صد و چهل شبانه روز است که مردم اقصی نقاط کشورمان با حضورخود در میدان مقاومت خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب شدند و بار دیگر حماسه دیگری آفریدند. مردم انقلابی و با صلابت شهرستان خوی استان آذربایجان غربی نیز از حس وطن دوستی باز نماندند و ایستادگی و مقاومت مردم این شهرستان را به نمایش گذاشتند.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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