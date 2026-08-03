رئیس اداره بهره‌برداری انتقال برق داراب از گشایش مسیر احداث خط دومداره ۶۶ کیلوولت داراب به زرین‌دشت و رفع موانع اجرایی این پروژه خبر داد؛ طرحی که در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و پایداری شبکه برق شرق فارس را تقویت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد مهری رئیس اداره بهره‌برداری انتقال برق داراب، از گشایش مسیر احداث خط ۲ مداره ۶۶ کیلوولت داراب به زرین‌دشت و رفع موانع اجرایی آن با تکیه بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی خبر داد.

او با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در تقویت شبکه برق منطقه گفت: احداث خط ۲ مداره ۶۶ کیلوولت از داراب به زرین‌دشت، با هدف تأمین انرژی مطمئن و تقویت پایداری شبکه در شرق استان فارس در مراحل پایانی قرار دارد. با نگاه ژرف و تلاش‌های شبانه‌روزی صورت‌گرفته، موانع موجود در مسیر این خط با رویکرد صلح و مصلحت عمومی برطرف شد تا جریان خدمت‌رسانی به مردم این منطقه با شتاب بیشتری تداوم یابد.

مهری افزود: این دستاورد در سایه همدلی و هم‌افزایی میان معاونت طرح و توسعه، معاونت بهره‌برداری و دفتر حقوقی شرکت برق منطقه‌ای فارس محقق شد. با هماهنگی صورت‌گرفته، مقامات محلی از جمله دادستان و معاون فرماندار شهرستان زرین‌دشت با حضور میدانی در محل، بر اولویت منافع عمومی در توسعه زیرساخت‌های حیاتی تأکید کردند. این همراهی ارزشمند، الگویی موفق از مدیریت جهادی و تعامل میان‌بخشی برای عبور از موانع است.

دادستان شهرستان زرین‌دشت نیز در این بازدید ضمن ارج نهادن به عزم راسخ مدیریت و کارکنان شرکت برق منطقه‌ای فارس برای تأمین انرژی پایدار، تصریح کرد که خدمت به مردم و توسعه زیرساخت‌های انرژی، خط قرمز منافع عمومی است و نباید در گرو مسائل شخصی قرار گیرد.

محمدجواد مهری در پایان با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه افزود: از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مجری محترم خطوط فوق توزیع که در دمای بیش از ۵۰ درجه منطقه، با روحیه‌ای مثال‌زدنی به اجرای این پروژه اهتمام ورزیدند و همچنین از همکاران صبور و دقیق در دفتر حقوقی شرکت، صمیمانه تشکر کنم. این موفقیت مرهون وحدت رویه تمامی واحد‌های شرکت برق منطقه‌ای فارس است و به فضل الهی، با تکمیل این پروژه، شاهد ارتقای چشمگیر کیفیت انرژی و آرامش خاطر مشترکان عزیز در شهرستان زرین‌دشت خواهیم بود.

منبع: برق منطقه‌ای فارس

برچسب ها: شرکت برق منطقه ای فارس ، داراب ، زرین دشت
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