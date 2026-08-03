باشگاه خبرنگاران جوان - بازرس کل قضایی استان کرمان از شناسایی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف و گا‌ها نجومی در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه یکی از هلدینگ‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان خبر داد و گفت: با اقدامات نظارتی، ضمن برکناری فرد خاطی، مبالغ پرداخت‌شده به حساب افراد نیز بیت‌المال اعاده شده است.

دادخدا سالاری در تشریح این خبر افزود: در راستای اجرای وظایف قانونی و صیانت از حقوق بیت المال، اداره کل بازرسی استان با تمرکز بر رصد هوشمندانه اسناد مالی شرکت‌های بزرگ، موفق به شناسایی یک شبکه پرداخت غیرقانونی در یکی از شرکت‌های تابعه بخش صنعتی و معدنی استان شد.

سالاری در تشریح ابعاد این پرونده تصریح کرد: در پی بررسی گزارش‌های واصله و احصای ابهامات مالی در خصوص نحوه تخصیص حقوق و مزایا، تیم‌های بازرسی با رصد دقیق اسناد مالی مشخص کردند که وجوهی خارج از قوانین و مقررات جاری کشور به برخی از مدیران پرداخت شده و یا در آستانه پرداخت قرار داشته است که با مداخله به‌موقع سازمان بازرسی، از تداوم این پرداخت‌های غیرمتعارف و گاهاً نجومی که خارج از ضوابط قانونی بوده، جلوگیری به عمل آمد.

بازرس کل قضایی استان کرمان درباره اقدامات صورت‌گرفته با متخلفان این پرونده، گفت: با توجه به گستردگی لیست دریافت‌کنندگان این وجوه که شامل تعداد زیادی از مدیران و تصمیم‌گیران این مجموعه بود، بلافاصله اقدامات قانونی آغاز شد؛ و در همین رابطه، یکی از مدیران مسئول که نقش کلیدی در فرآیند پرداخت و دریافت این وجوه غیرقانونی داشت، برکنار گردید.

سالاری افزود: با ورود سریع بازرسی، ضمن مسدودسازی فرآیند پرداخت به سایر افراد موجود در لیست، از تضییع بیشتر منابع عمومی جلوگیری شد.

بازرس کل قضائی استان کرمان با تاکید بر بازگشت کامل منابع به بیت المال، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی مبالغی که به صورت غیرحق و خلاف قانون به حساب افراد واریز شده بود، شناسایی و به حساب شرکت و در نهایت بیت‌المال اعاده گردید.

سالاری تصریح کرد: در شرایط فعلی، دستگاه نظارتی به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت شغلی، منابع عمومی را تضییع کنند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه بازرسی در راستای صیانت از حقوق عمومی، برخورد بدون مسامحه با مسببان این‌گونه اقدامات است و تشکیل پرونده نظارتی و برخورد متناسب با تخلفات برای عوامل دخیل در این تخلفات با جدیت در دستور کار نظارتی این سازمان قرار دارد.

بازرس کل قضائی استان کرمان تاکید کرد: در راستای حفاظت و صیانت از بیت المال، منابع عمومی کشور و منافع مردم؛ هیچ خط قرمزی در سازمان بازرسی وجود ندارد و با هرگونه اقدامات غیرقانونی به صورت قاطع، فوری و اثرگذار برخورد خواهد شد و هیچ اغماضی در این حوزه صورت نمی‌گیرد و در عین حال؛ هیچ تخلف یا جرمی نیز از چشمان تیزبین و مسئولیت شناس بازرسان این سازمان مخفی نخواهد ماند.

سالاری با اشاره به جایگاه نظارتی ارشد سازمان بازرسی طبق اصول قانون اساسی، تاکید کرد: سازمان بازرسی به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در راستای اجرای صحیح قوانین و حُسن جریان امور علی الخصوص در ادارات و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی، در مسیر اجرای ماموریت‌های خود بدون اغماض و با قاطعیت عمل خواهد نمود.