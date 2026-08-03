بالگرد اورژانس هوایی استان چهارمحال و بختیاری برای امدادرسانی به مادر باردار به پرواز درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - نرگس عسگری مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی و سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری گفت: با بیش از ۱۲ ساعت پیگیری و تلاش مستمر برای امدادرسانی به یک مادر باردار در منطقه صعب‌العبور چهارقاش سرتنگ محمودی، سرانجام بالگرد اورژانس هوایی برای انتقال این بیمار به پرواز درآمد.

وی افزود: در طول این عملیات، مرکز هدایت عملیات بحران و دیسپچ اورژانس (EOC) و همچنین امدادگران جمعیت هلال‌احمر و با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های گسترده، زمینه اعزام بالگرد و انتقال ایمن بیمار را فراهم کردند.

منطقه چهارقاش سرتنگ محمودی به دلیل کوهستانی بودن، راه‌های ارتباطی سخت‌گذر، نبود مسیر مناسب برای تردد خودرو‌های امدادی و فاصله زیاد تا مراکز درمانی، از جمله مناطق دشوار برای ارائه خدمات اورژانسی محسوب می‌شود. همین شرایط، انجام عملیات امدادرسانی را با چالش‌های فراوان همراه کرده و ضرورت استفاده از اورژانس هوایی را دوچندان ساخته است.

برچسب ها: اورژانس هوایی ، مادر باردار
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