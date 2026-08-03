باشگاه خبرنگاران جوان- مذاکرات نهایی مرتضی پورعلی‌گنجی با باشگاه الطلبه عراق به پایان رسیده و این مدافع ۳۴ ساله با تأیید تمامی بند‌های قرارداد، در آستانه امضای رسمی آن قرار دارد. پورعلی‌گنجی که در انتظار دریافت ویزای اربیل است، به‌زودی برای پیوستن به اردوی آماده‌سازی الطلبه و آغاز تمرینات، راهی عراق خواهد شد.

این انتقال که با استقبال ستاره‌های الطلبه، از جمله علاء عبدالزهرا همراه شده، بازگشت همکاریِ موفقِ پورعلی‌گنجی و علیرضا منصوریان را رقم می‌زند. این دو پیش‌تر در تیم امید ایران و همچنین تیم نفت تهران (روز‌های درخشان این تیم در لیگ برتر و آسیا) سابقه همکاری داشتند؛ مقطعی که سکوی پرتاب این مدافع به فوتبال خارج از ایران شد.

پورعلی‌گنجی با کارنامه‌ای پربار شامل حضور در لیگ‌های چین، قطر و بلژیک، و همچنین تجربه دو جام جهانی (۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) و جام‌های ملت‌های آسیا، یکی از معتبرترین خرید‌های فصل تیم الطلبه محسوب می‌شود. او که در دوران حضور در پرسپولیس، دو قهرمانی لیگ برتر، یک قهرمانی جام حذفی و یک سوپرجام را کسب کرده، اکنون قرار است در اردوی اربیل به ستون اصلی خط دفاعی الطلبه تبدیل شود تا به این تیم برای بهبود جایگاه ششم فصل گذشته کمک کند.