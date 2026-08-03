باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از کسب رتبه نخست این استان در تولید نهال در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خبر داد و گفت: استان لرستان تاکنون موفق به تولید بیش از ۲۹ میلیون اصله نهال شده است که این دستاورد، لرستان را در زمره استان‌های پیشرو و رتبه نخست کشوربا توجه به گزارش سامانه ساتک سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور در این حوزه قرار داده است.

مهندس شیرزاد نجفی اظهار کرد: بر اساس تعهد ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان موظف به تولید ۳۰ میلیون اصله نهال طی مدت چهار سال در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت بوده است که خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی همکاران، مشارکت مردم، بهره‌گیری از ظرفیت نهالستان‌های دولتی ،خصوصی وهمکاری دستگاه‌های اجرایی، در سال سوم تاکنون بیش از ۲۹ میلیون اصله نهال تولید شده و استان در آستانه تحقق کامل این تعهد قرار دارد.

وی افزود: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت مناسب نهالستان‌ها و عزم جدی مجموعه منابع طبیعی استان در راستای توسعه فضای سبز، احیای عرصه‌های جنگلی و مرتعی، مقابله با بیابان‌زایی و کاهش آثار تغییرات اقلیمی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با اشاره به اهمیت اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تصریح کرد: در این طرح جزء سومین استان درقالب کاشت نهال در کشور می باشیم .این طرح یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی در حوزه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می‌رود و نقش مؤثری در افزایش سرانه فضای سبز، حفاظت از خاک، تقویت منابع آبی، کاهش فرسایش و ارتقای پایداری اکوسیستم‌ها خواهد داشت.

نجفی با قدردانی از همراهی مردم، تشکل‌های مردمی، دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و سایر نهادهای همکار خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار این روند و مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه، ضمن تحقق کامل تعهد ۳۰ میلیون اصله نهال، سهم مؤثری در تحقق هدف ملی کاشت یک میلیارد درخت و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور داشته باشیم.

منبع: روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان