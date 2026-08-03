سخنگوی دولت گفت: زیارت اربعین فرصتی مغتنم برای تعالی روحی و فرهنگی و خدمت به زوار اربعین توفیق الهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این استان، اظهار کرد: خدمت‌رسانی به زوار اربعین حسینی توفیقی الهی است که به واسطه لطف خداوند نصیب خادمان این مسیر شده است.

مهاجرانی با اشاره به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در طول 44 سال گذشته، گفت: با وجود تمامی توطئه‌ها، تحریم‌ها و فشارهای همه‌جانبه دشمنان، ملت ایران همواره با تکیه بر ایمان به خداوند و همت بلند خود، از گردنه‌های دشوار عبور کرده‌اند. تعبیر «ملت مبعوث شده» که از سوی امام راحل (ره) مطرح شد، امروز در پایداری و نجابت مردم ایران به وضوح دیده می‌شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزود: با وجود هجمه‌های اقتصادی، تأمین مایحتاج عمومی مردم با موفقیت انجام شده و در سایه تدابیر اتخاذ شده، علیرغم همه فشارهای دشمن، کمبودی در کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود که این امر نتیجه همت ملت و مدیریت هوشمندانه است.

سخنگوی دولت با تأکید بر لزوم حفظ انسجام ملی برای عبور از چالش‌های پیش‌رو تصریح کرد: کشور در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش انرژی با چالش‌هایی مواجه است که مدیریت صحیح مصرف در این حوزه، از اولویت‌های مهم محسوب می‌شود، لذا ضرورت دارد همه دستگاه‌ها و نهادها با دعوت از مردم به مدیریت بهینه مصرف، به عبور از این دوران کمک کنند.

مهاجرانی با اشاره به جایگاه ویژه اربعین حسینی در فرهنگ اسلامی و نجات‌بخشی این مسیر برای جامعه، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) کشتی نجات بشریت هستند و زیارت اربعین فرصتی مغتنم برای تعالی روحی و فرهنگی است؛ در این مسیر، خادمان با تمام توان برای خدمت به زائران پای کار هستند و از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

وی همچنین از تلاش‌ها و حمایت‌های استاندار ایلام و مجموعه مدیریتی استان در راستای پیشبرد امور و میزبانی شایسته از زوار حسینی قدردانی کرد.

به گزارش تسنیم، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صبح امروز با استقبال استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی وارد این استان شد. مهاجرانی در سفر یک‌روزه خود به ایلام از پایانه شهید قاسم سلیمانی مرز مهران، مواکب مستقر در این مرز و زیرساخت‌های اربعین بازدید خواهد کرد و در نشست اداری و ستاد اربعین استان نیز حضور می‌ یابد .