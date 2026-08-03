در پی حملات سایبری نام و اطلاعات تماس هزاران افسر پلیس انگلیس در دارک وب منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نام و اطلاعات تماس حدود ۱۰۰۰۰۰ افسر پلیس انگلیس پس از آنکه عاملان سایبری به یک پایگاه داده کلیدی نیرو‌های پلیس نفوذ کردند، در دارک وب منتشر شد.

به گزارش تایمز، این نشت اطلاعات که اواخر روز یکشنبه گزارش شد، پس از حملات سایبری گسترده‌تر رخ می‌دهد که داده‌های وزارت دفاع، وزارت کشور، آژانس ملی جرایم و سرویس دادستانی سلطنتی را نیز به خطر انداخته است.

آخرین نقض اطلاعات نیز تنها چند روز پس از آن رخ داد که هکر‌ها وزارت آموزش را هدف قرار دادند و بیش از ۵۰۰۰۰۰ دیتا را افشا کردند.

هکر‌ها پس از نفوذ به پایگاه داده ملی حقوقی پلیس، یک منبع حقوقی آنلاین که توسط نیرو‌های پلیس وزارت کشور در سراسر انگلیس استفاده می‌شود، وابستگی‌های نیرو‌های پلیس را فاش کردند.

مقامات معتقدند که گروه مجرمان سایبری ExfilSquad پشت این حمله بوده است که بخشی از مجموعه‌ای از نفوذ‌های اخیر است که نهاد‌های غربی را هدف قرار می‌دهد.

یکی از کارکنان که اطلاعاتش فاش شده بود، گفت: «من در جرایم سازمان‌یافته جدی کار کرده‌ام و مجرمان سطح بالا را پشت میله‌های زندان قرار داده‌ام. فاش شدن اطلاعات خصوصی درباره من بسیار نگران‌کننده است و افسران را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. در گذشته، به دلیل شغلم مجبور شده‌ام به خانه‌های امن نقل مکان کنم و ماشین‌هایم را بفروشم. اکنون باید حواسم را به صورت آنلاین جمع کنم و مراقب هر کسی باشم که سعی در به دست آوردن اطلاعات جدی‌تر دارد. این اصلا خوب نیست.»

هک وزارت آموزش منجر به انتشار ۶۰۷۰۰۰ قطعه داده در دارک وب شد و اعتقاد بر این است که به دلایل مالی و نه ایدئولوژیک انجام شده است.

این گروه به صورت آنلاین اعلام کرد: «وقتی اطلاعات شرکت شما اینجا منتشر می‌شود، دیگر هرگز از دید عموم پنهان نخواهد ماند و برای همیشه در اینترنت پخش خواهد شد. مبلغی که از شما درخواست می‌کنیم در مقایسه با هزینه‌های دادرسی ناشی از افشای اطلاعات شما بسیار کم است. باهوش باشید و فقط پرداخت کنید.»

یکی از منابع گفت که اکثر افسران پلیس در مقطعی از دوران کاری خود از این پایگاه داده حقوقی برای انجام وظایف معمول پلیسی استفاده کرده‌اند.

این پایگاه داده توسط نیرو‌های پلیس در سراسر انگلیس و ولز استفاده می‌شود، جایی که ۱۴۵۵۵۰ افسر تمام وقت در آن مشغول به کار هستند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله سایبری ، پلیس انگلیس
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