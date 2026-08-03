باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به امید دستیابی به توافقی سریع، از حمله جدید به ایران عقب‌نشینی کرد و نگرانی‌ها در مورد تورم و افزایش نرخ بهره را اندکی کاهش داد، قیمت نفت کاهش و قیمت طلا افزایش یافت.

قیمت طلا در معاملات لحظه‌ای تا ساعت ۰۰:۲۳ به وقت گرینویچ ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۴۰۶۷.۰۶ دلار در هر اونس رسید. قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۹ درصد افزایش به ۴۰۶۵.۶۰ دلار در هر اونس رسید.

از سویی دیگر قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه بیش از ۵ دلار در هر بشکه کاهش یافت.

طلا از زمان آغاز درگیری بین آمریکا و ایران تحت فشار بوده است، زیرا تورم ناشی از جنگ می‌تواند بانک‌های مرکزی را به افزایش نرخ بهره سوق دهد.

اگرچه طلا به طور سنتی به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، اما جذابیت آن در محیطی با نرخ بهره بالا کاهش می‌یابد، زیرا بازدهی ندارد.

نگرانی از افزایش نرخ تورم

سه مقام فدرال رزرو که با تصمیم جلسه سیاست پولی هفته گذشته به نفع افزایش نرخ بهره مخالف بودند، روز جمعه ابراز نگرانی کردند که تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو، سطحی که بیش از پنج سال است در آن قرار دارد، باقی خواهد ماند، مگر اینکه هزینه‌های استقراض کوتاه‌مدت فوراً افزایش یابد.

فعالان بازار بر مجموعه‌ای از گزارش‌های شغلی آمریکا که قرار است این هفته منتشر شوند، از جمله داده‌های فرصت‌های شغلی، گزارش اشتغال ADP، ادعا‌های بیکاری هفتگی و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، متمرکز خواهند بود.

در مورد سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره در معاملات نقدی با ۰.۷ درصد افزایش به ۵۸.۰۲ دلار، پلاتین با ۰.۷ درصد افزایش به ۱۶۵۳.۷۸ دلار و پالادیوم با ۱.۵ درصد افزایش به ۱۲۹۳ دلار در هر اونس رسیدند.

منبع: المیادین