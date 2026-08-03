باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمیدرضا علی عسگری بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه عملکرد سرخپوشان در فصل نقل و انتقالات را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: به نظرم عملکرد پرسپولیس در نقل و انتقالات بد نبوده است و امیدوارم این تیم بتواند نتایج خوبی هم در فصل جدید بگیرد و به روزهای اوج خود در لیگ برتر برسد.
علی عسگری درباره اینکه گفته میشود تیم پرسپولیس تبدیل به شعبه دوم گل گهر شده است، گفت: حالا این صحبتها میشود. وقتی شما یک مربی انتخاب میکنید، آن مربی با بازیکنانی که میتوانند دستورات تاکنیکی اش را اجرا کنند راحتتر میتواند کار کند و بازیکنانی که در گل گهر بودند را تارتار به پرسپولیس آورد و به آنها اعتماد دارد. به هر حال مسئولیت فنی برعهده تارتار است و این مربی باید جوابگوی اتفاقات باشد و الان نمیشود در این باره از تارتار خرده گرفت.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه پرسپولیس در امر جوانگرایی توانسته موفق شود، بیان کرد: پرسپولیس یک مقدار شرایطش فرق میکند، اما اگر جوانی باشد که پتانسیل بالایی داشته باشد به طور حتم میتواند در پرسپولیس موفق باشد. البته جوانگرایی در تیمهای بزرگ یک مقدار سخت است.
او درباره اینکه پرسپولیس در چه پستهایی نیاز به جذب بازیکن دارد، اظهار کرد: واقعیتش این است که من زیاد در بازده نقل و انتقالاتی پرسپولیس نیستم که در چه پستهایی بازیکن گرفتند. البته پرسپولیسیها باید در همه خطوط دفاعی، هافبک و حمله تقویت شوند، چون به بازیکن نیاز دارند.
علی عسگری درباره اینکه رقمهای بالایی در نقل و انتقالات دارد جابه جا میشود و به نظرش بازیکنان آن قدر کیفیت دارند که مبالغ نجومی دریافت کنند، گفت: به نظرم اگر مبلغ ۸۰ میلیارد به بالا درست باشد برای لیگ ایران با این کیفیت پایین رقم بالایی است.
بازیکن سابق پرسپولیس برای جذب بازیکنان جدید هزینههای زیادی کرده است و این موضوع را چطور ارزیابی میکند، گفت: رقمهایی که در فوتبال ایران جابه جا میشود فقط همه آن چیزی که در قراردادها ثبت میشود نیست و پشت پرده زیادی دارد و چیزی نیست که قابل کتمان کردن در فوتبال ایران باشد. نصف این پولها در جای دیگری خرج میشود.
او درباره اینکه نقش دلالها در بازار نقل و انتقالات را چطور ارزیابی میکند، گفت: قطعا دلالها در نقل و انتقالات فوتبال ایران نقش پررنگی دارند و همیشه هم همین طور بوده است.
علی عسگری درباره اینکه قرعه پرسپولیس در لیگ برتر را چطور ارزیابی میکند و این تیم میتواند در فصل جدید موفق شود، بیان کرد: من خیلی امیدوار هستم که پرسپولیس امسال شرایط خوبی پیدا کند و امیدوارم این تیم بتواند به روزهای اوج خود برگردد.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه جدایی بازیکنانی مثل عالیشاه، رفیعی و پورعلی گنجی را در پرسپولس چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم امکان داشت که یکی، ۲ نفر از این بازیکنان را نگه داشت، اما تشخیص کادر فنی بوده است و باید به این نظر احترام بگذاریم. همچنین من آرزوی موفقیت برای بازیکنان جدا شده میکند.
او درباره اینکه لیگ ایران پتانسیل برگزاری ۱۸ تیمی شدن را دارد، بیان کرد: به نظرم لیگ ایران پتانسیل برگزاری ۵ تیمی شدن را دارد و بیش از این پتانسیل ندارد. به هر حال همه چیز برای آقایان گل و بلبل است.
علی عسگری درباره اینکه تیمهای پرسپولیس و استقلال ورزشگاه اختصاصی ندارند و امسال هم خانه به دوش هستند، گفت: تیمهای ما ورزشگاه ندارند به خاطر همین نهایتا لیگ ایران پتانسیل برگزاری ۵، ۶ تیمی شدن را دارد. در مجموع شرایط بد است و امیدوارم فوتبال ایران به شرایط خوبی برسد. قطعا باید سرخابیها ورزشگاه اختصاصی بسازند، اما بحثهای پشت پرده آن قدر در فوتبال زیاد است که به ساخت ورزشگاه نمیرسد.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه آینده فوتبال را چطور میبیند، بیان کرد: در فوتبال ایران باید رسیدگی صورت بگیرد تا یکسری از اتفاقات رخ ندهد. مدیر برنامه چیز بدی نیست و اسم دلالی نمیشود روی آن گذاشت، اما در فوتبال ایران از مدیرنامهای خارج شده و به دلالی رسیده است. پولهایی که باید در فوتبال ایران هزینه شود، جای دیگری خرج میشود و این موضوع باید رسیدگی جدی شود.
او درباره اینکه مدیران باشگاهها هم در پشت پرده اتفاقات رخ داده در نقل و انتقالات دست دارند، گفت: نمیشود همه مدیران را به یک شکل نگاه کرد، اما قطعا یکسری از مدیران هم درگیر مسائل پشت پرده در فوتبال هستند.
علی عسگری درباره اینکه مهدی تارتار میتواند در پرسپولیس موفق باشد، گفت: تارتار انتخاب خوبی برای پرسپولیس بوده است و باید به این مربی فرصت بدهند. این مربی کارنامه خوبی هم دارد و امیدوارم که پرسپولیس بودنش به او کمک کند.
او درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران میتواند در جام ملتهای آسیا موفق شود، بیان کرد: به نظرم تیم ملی فوتبال تغییر اساسی در کادر فنی و بازیکنان میخواهد تا از این حالت در بیاید و منسجمتر و قویتر باشد. به هر حال امیدوارم فکری به حال تیم ملی شود.