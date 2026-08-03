معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تکمیل ۲۴ کیلومتر باقیمانده طرح چهارخطه شدن جاده هراز، بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند روز دوشنبه در حاشیه بازدید از قطعات در حال اجرای جاده هراز با حضور استاندار مازندران اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، جنگی و تحریمی کشور، تأمین این میزان اعتبار دشوار است، اما دولت تلاش می‌کند منابع لازم برای فعال نگه داشتن این پروژه ملی را فراهم کند.

وی افزود: اجرای هر یک کیلومتر از عملیات تعریض و چهارخطه شدن جاده هراز در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، به بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از مجموع ۱۰۱ کیلومتر طرح چهارخطه شدن جاده هراز، حدود ۲۴ کیلومتر باقی مانده است که برای تکمیل آن، بین ۲۲ تا ۲۴ همت اعتبار مورد نیاز خواهد بود.

بازوند افزود: وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی راهکارهای جدید برای تأمین منابع مالی این پروژه است و انتظار می‌رود تا کمتر از یک ماه آینده تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود.

وی گفت: عملیات اجرایی در محدوده زیارباغ و بخشی از مسیر به طول حدود ۸۰۰ متر با پیشرفت مناسب در حال انجام است و این بخش نیز به‌زودی زیر بار ترافیک خواهد رفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی از پیگیری‌های استاندار مازندران، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و فرماندار آمل برای تأمین اعتبار و استمرار اجرای پروژه قدردانی کرد.

بازوند افزود: تکمیل هرچه سریع‌تر جاده هراز از اولویت‌های دولت است، زیرا این محور یکی از پرترددترین مسیرهای ارتباطی کشور به استان‌های شمالی محسوب می‌شود و نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل، گردشگری و جابه‌جایی مسافران دارد.

چهارخطه شدن هفت کیلومتر از مسیرهای صعب‌العبور جاده هراز تا پایان امسال

مجری طرح چهارخطه کردن جاده هراز آمل از اهتمام دولت و قرارگاه خاتم‌الانبیا برای تکمیل و بهره‌برداری از حدود ۷ کیلومتر از مسیرهای صعب‌العبور این محور تا پایان امسال خبر داد.

حسن تنها گفت: در حال حاضر ۲۴ کیلومتر از طرح تعریض و چهارخطه شدن این محور در محدوده پلور تا آب‌اسک و بخشی از مسیر گزنک تا وانا باقی مانده و عملیات اجرایی آن ادامه دارد.

وی افزود: در این محدوده، اجرای ۱۱ رشته تونل به طول ۱۲ کیلومتر، ۱۵ دستگاه پل به طول ۲ و نیم کیلومتر و ۷ کیلومتر دیواره‌سازی در دست اجراست که مجموع این پروژه‌ها تاکنون ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مجری طرح چهارخطه کردن جاده هراز گفت: یکی از اولویت‌های امسال، تکمیل محدوده زیارباغ به طول ۲ کیلومتر شامل یک رشته تونل و حدود ۸۰۰ متر دیواره‌سازی است که تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

تنها افزود: عملیات اجرایی محدوده بایجان و گالری قلابن به طول یک کیلومتر نیز با ۸۰ درصد پیشرفت در حال انجام است و در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به نیاز اعتباری پروژه گفت: برای تکمیل ۲۴ کیلومتر باقیمانده این محور حدود ۲۲ همت اعتبار نیاز است که برای سال ۱۴۰۵، یک همت اعتبار مصوب شده و با تخصیص آن، روند اجرای پروژه شتاب بیشتری خواهد گرفت.

مجری طرح چهارخطه کردن جاده هراز افزود: طرح تعریض و چهارخطه کردن ۱۰۱ کیلومتر از جاده هراز در محدوده استان مازندران از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و تاکنون ۷۷ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده است.

منبع: استانداری مازندران